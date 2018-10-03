Hamé и Vitana сольются в единое предприятие

Эва Туречкова
03-10-2018
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Два крупных чешских производителя пищевой промышленности – Hamé и Vitana, собственниками которых является норвежская компания Orkla, объединятся в одну компанию Orkla Foods Česko a Slovensko.

Фото: HaméФото: Hamé Директором возникшей фирмы станет нынешний глава Vitana Павел Щесняк. Генеральный директор Hamé совместное предприятие покидает. Оба брэнда должны сохраниться, пишет чешское информагентство ЧТК.

«Как Hamé, так и Vitana - очень успешные компании. Их интеграция в единое целое дает возможность создать еще более сильное предприятие», - сообщил генеральный директор Orkla Foods International Иоган Вильгельмсон.

Чистая прибыль Hamé, специализирующейся на производстве паштетов, готовой пищи, мясных консервов, стерилизованных овощей, детского питания итд, за последний год выросла на 6,8 процента и составила 2,65 млрд крон. Фирма экспортирует товар в 40 стран мира, в том числе и в Россию и Украину.

Росла и Vitana, чешский производитель сухих продуктов. Чистая прибыль компании в межгодовом сравнении выросла на 21 процент и составила 138,5 миллиона крон, пишет ЧТК.

Эва Туречкова
03-10-2018
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