Гуд-бай, Czechia!

Количество британских компаний и размер их вложений в чешскую экономику увеличивались, прежде всего, в первой половине нынешнего десятилетия накануне референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Исторический максимум был зафиксирован в марте 2018 года. С тех пор число компаний с британскими владельцами постоянно сокращалось.

«С другой стороны, за последние полгода размер британского участия в уставном капитале чешских компаний резко возрос. Однако приток капитала в размере 11,6 млрд крон (около 446 млн евро) был обеспечен формальной сменой владельца компании Liberty Ostrava, которым вместо люксембургской ArcelorMittal S.A. стала британская LIBERTY OSTRAVA LIMITED. Если бы не эта сделка, то отток капитала составил бы не менее миллиарда крон», - отметила аналитик Bisnode Петра Штепанова.

По мнению экспертов, британские бизнесмены опасаются, прежде всего, последствий Brexit. В то же время, многие крупные транснациональные корпорации покидают Великобританию. Как выяснило издание Independent, более 250 базирующихся в стране компаний ведут переговоры с правительством Нидерландов о переводе своих офисов и сотрудников, поскольку оставаться в Лондоне после выхода Соединенного Королевства из Таможенного союза и единого рынка будет невыгодно.