Граждане не получат дотаций на приобретение электромобилей

Премьер-министр напомнил о том, что государство уже выделило 1,2 миллиарда крон (46,2 миллиона евро) на развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе и на строительство зарядных станций для электромобилей. Также продолжается реализация дотационной программы, стимулирующая приобретения электромобилей и более экологически чистых машин фирмами и государственными учреждениями.

Премьер Андрей Бабиш вновь подтвердил, что Чехия поддерживает общеевропейский план, согласно которому к 2025 году в ЕС электрическими должны быть 25% от общего объема выпуска автомобилей, а к 2030 – 40%. Чешский премьер, однако, опасается, чтобы амбициозный проект не нанес ущерб экономике. В этой связи Андрей Бабиш напомнил о том, что внедрение электромобилей связано со стремлением уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. На долю всего Евросоюза приходится 10% от общемирового показателя загрязнений, а план сокращения выбросов гораздо строже, чем у Китая с показателем в 20% вредных выбросов и США – с 16% от общемирового уровня.