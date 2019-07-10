Годовщину закладки Карлова моста отметили началом ремонтных работ

Городские службы приурочили начало ремонтных работ к очередной годовщине закладки знаменитого моста, первый камень в основание которого был положен 9 июля 1357 года. Балки, перенаправляющие льдины и плывущие по воде предметы в мостовые пролеты, пришли в негодность. Как сообщает Управление техническими коммуникациями Праги, замена ледорезов обойдется в 29,5 миллиона крон, или около 1,15 миллиона евро. Работы должны быть завершены к концу ноября 2019 года.

Действующие балки были установлены вокруг семи мостовых опор пятнадцать лет назад, в 2004 году. При этом Карлов мост остается единственным в Праге, где используется подобный элемент конструкции. Новые балки изготовлены из дуба, что должно значительно увеличить срок их службы, а элементы, находящиеся под водой, смогут оставаться на своем месте практически вечно.

Последняя замена ледорезов проводилась после разрушительного наводнения, постигшего Прагу в 2002 году. Тогда древесина для конструкции была заказана во Франции. Новые элементы изготавливаются из деревьев, выросших в лесах около Моравского Крумлова и Стражнице. При этом были отобраны дубы с диаметром ствола от 400 до 500 миллиметров и высотой двенадцать метров.

По словам водолаза Любомира Веселы, который будет участвовать в ремонтных работах, наибольшую трудность представляет мусор, скопившийся за эти годы вокруг балок. Как подчеркивают городские власти, во время ремонта судоходство в районе Карлова моста будет продолжаться в прежнем режиме.

Замена ледорезов будет проходить как этап общего ремонта Карлова моста, который был приостановлен в 2010 году. Прежде всего продолжится реконструкция пролетов – наибольшую тревогу специалистов вызывает четырнадцатый, проходящий над островом Кампа. Согласно проведенным ранее подсчетам, продолжительность ремонта пролетов может составить двадцать лет, и обновление каждого из них обойдется казне в несколько десятков миллионов крон. Ранее городскими властями Праги уже был отреставрирован парапет.

Карлов мост считается одним из главных архитектурных памятников исторического центра Праги, внесенного в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Изначально называвшийся Каменным, мост был возведен в XIV веке по приказу короля Карла IV на месте уничтоженного наводнением Юдитина моста. Строительными работами руководил мастер Отлин, ранее построивший мост в городе Роуднице-над-Лабой. После его смерти достройкой и возведением мостовых башен занимался Петр Парлерж – один из архитекторов собора св. Вита в Пражском Граде.