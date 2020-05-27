Глава МИД Чехии: Прага ждет детальной информации о добыче угля в польском Туруве

Варшава продлила концессию, невзирая на несогласие Праги

Польская шахта Turów снабжает сырьем прежде всего одноименную тепловую электростанцию. Владелец шахты и электростанции, группа PGE, намерена осуществлять добычу бурого угля на шахте до 2044 года. Срок действия разрешения на добычу истекал уже в апреле текущего года, однако Министерство климата Польши, невзирая на протесты сопредельных государств, продлило концессионное соглашение на шесть лет. Варшава скрепила подписью данное разрешние, несмотря на несогласие с этим чешского правительства, как и критику со стороны депутатов Европейского парламента.

Глава чешской дипломатии Т. Петршичек сообщил, что он обратился к Я. Чапутовичу с просьбой содействовать улучшению информированности по данному вопросу.

Либерецкий край: пора обратиться в Европейский суд

Администрация Либерецкого края считает, что Чехия должна подать жалобу на действия польской стороны в Европейский суд. Взвесить данное предложение МИД и Министерство регионального развития ранее призвал также парламенсткий комитет по вопоросам окружающей среды.

Площадь шахты, как предполагается, в дальнейшем расширится на 14,6 гектаров вдоль автомобильной трассы, которая ведет из Житавы в Богатыне.

Жители чешских приграничных поселков опасаются ухудшения природных условий

В Чехии это затронет интересы населения поселков Угелна, Вацлавице, Oлдржихов-на-Границах, Градек-над-Нисой. Жители приграничных районов опасаются повреждения и, в итоге, потери источников питьевой воды, чрезмерного уровня шума и пыли вследствие огромных масштабов добычи, а также нарушения местного грунта и деградации почвы.

Польская сторона, однако, не считает, что расширение территории шахты могло бы существенно повлиять на ухудшение окружающей среды и качество жизни в приграничных чешских населенных пунктах.