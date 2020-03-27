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Глава Центробанка Чехии ожидает снижения экономики

Катерина Айзпурвит
27-03-2020
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«Все говорит о том, что эпидемия и практически полная остановка экономической жизни серьезно повлияет на экономику», – считает глава Чешского национального банка Иржи Руснок, который отмечает, что пессимистический сценарий является наиболее правдоподобным.

Иржи Руснок, фото: Яна Приносилова, ЧРоИржи Руснок, фото: Яна Приносилова, ЧРо «Падение экономики составит около пяти процентов, а, возможно, и более», – считает Руснок, указывая, что многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Недавно Центробанк снизил процентную ставку до 1%.Некоторые экономисты считают, что снижение процентной ставки может привести к снижению курса чешской кроны. «Если крона начнет резко снижаться, мы готовы использовать валютные резервы, чтобы вернуться к уровню, который мы считаем экономически оправданным», – комментирует эти опасения глава Центробанка.

По словам Иржи Руснока, ситуация в банковском секторе страны пока остается достаточно стабильной, однако когда начнут проявляться финансовые потери клиентов, банкам придется использовать часть своих резервных капиталов для покрытия потерь по кредитам. «Мы делаем все для того, чтобы они могли бесперебойно работать и в этой шоковой ситуации», – подчеркивает Руснок.

По его мнению, банки понимают, что в их интересах сохранить большинство своих клиентов. «В сложившейся ситуации мы получаем положительные отклики от финансовых учреждений», – отмечает глава Национального банка Чехии.

Катерина Айзпурвит
27-03-2020
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