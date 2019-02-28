Гидропроект Metrostav

Тимур Кашапов
28-02-2019
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Чешская компания Metrostav выиграла тендер на модернизацию судоходных шлюзов гидроэлектростанции «Габчиково». Стоимость заказа составляет 150 млн евро.

Фото: Erich Westendarp, PixabayФото: Erich Westendarp, Pixabay

Гидроэлектростанция «Габчиково» является крупнейшей в Словакии. В настоящее время здесь производится приблизительно десятая часть электроэнергии, потребляемой в стране. Для этого используется гидроэнергетический потенциал Дуная. Установлено восемь турбин Каплана, каждая мощностью 90 МВт, таким образом, общая мощность ГЭС составляет 720 МВт.

Предстоящая модернизация шлюзов «Габчиково» – первая крупная реконструкция гидроэлектростанции с момента ее ввода в эксплуатацию в 1992 году. Как сообщает пресс-служба компании Vodohospodářská výstavba, которая выступила заказчиком и организатором тендера, проект позволит восстановить функциональность шлюзов, которые в настоящее время находятся на пороге завершения своего срока службы. Модернизация шлюзов позволит повысить безопасность и обеспечит непрерывность навигации через «Габчиково».

Осенью 2017 года Vodohospodářská výstavba объявила международный тендер на модернизацию ГЭС. Его победителем в конце минувшего года был объявлен Metrostav, который опередил австрийскую фирму Züblin и консорциум во главе с итальянской компанией Todini Costruzioni Generali.

Контракт на работы был подписан в конце января 2019 года. Metrostav имеет 140 дней на подготовку проектной документации и максимум 510 дней с момента подачи проектной документации на модернизацию правого шлюза. Затем будет модернизирован левый шлюз, причем подрядчик обязан завершить работы в течение 415 дней.

Тимур Кашапов
28-02-2019
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