ГЭС «Джоноули 1», построенная холдингом Geen, введена в полную эксплуатацию

«Во время строительства ГЭС мы должны были учесть специфические требования по охране окружающей среды; работы велись в труднодоступной местности»,- сообщил исполнительный директор Geen Development Павел Петлак.

«Джоноули 1» является первой из каскада ГЭС общей мощностью в 40 мВт. Общие инвестиции в проект достигнут 1,3 млрд крон (52 миллиона евро).

Брненская компания Geen ориентируется на возобновляемые источники энергии в Европе, на Ближнем Востоке и в странах Азии. В Чехии и Словакии холдинг эксплуатирует 6 ГЭС и 10 фотовольтаических станций.

