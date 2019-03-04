ГЭС «Джоноули 1», построенная холдингом Geen, введена в полную эксплуатацию

В Грузии была введена в полную эксплуатацию малая гидроэлектростанция «Джоноули 1», построенная чешским энергохолдингом Geen. Осуществление проекта длилось 12 месяцев, расходы составили 3,6 миллиона евро (90 млн крон). Электростанция мощностью 1,85 мВт оснащена двумя турбинами типа Френсис, которые были произведены в Чешской Республике компанией Strojírny Brno a.s.
«Во время строительства ГЭС мы должны были учесть специфические требования по охране окружающей среды; работы велись в труднодоступной местности»,- сообщил исполнительный директор Geen Development Павел Петлак.
«Джоноули 1» является первой из каскада ГЭС общей мощностью в 40 мВт. Общие инвестиции в проект достигнут 1,3 млрд крон (52 миллиона евро).
Брненская компания Geen ориентируется на возобновляемые источники
энергии в Европе, на Ближнем Востоке и в странах Азии. В Чехии и
Словакии холдинг эксплуатирует 6 ГЭС и 10 фотовольтаических станций.