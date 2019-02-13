GE Aviation займется разработкой авиационных электродвигателей

Чешский производитель авиационных двигателей GE Aviation Czech вместе с австрийской компанией ATB Antriebstechnik займутся разработкой электромоторов для самолетов.
«Фирмы «используют технологию турбовинтовых двигателей серии «H» производства GE и электрическое оборудование ATB», - сообщила американская мать чешской фирмы GE Aviation.
Первые испытания запланированы на текущий год, пишет чешское экономическое издание E15.
Исходя из данных, опубликованных в официальном коммюнике, новые электродвигатели будут предназначены для малых самолетов и должны обладать мощностью от 500 до 1000 лошадиных сил. Предположительно, ими будут оснащены самолеты, используемые в сельском хозяйстве, авиашколах, в качестве аэротакси, а также частные планеры.
Разрабатываемые электродвигатели должны быть сравнимы с теми, которые применяются на чешских самолетах L410, американских Thrush и австрийских Diamond Dart.
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