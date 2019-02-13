GE Aviation займется разработкой авиационных электродвигателей

«Фирмы «используют технологию турбовинтовых двигателей серии «H» производства GE и электрическое оборудование ATB», - сообщила американская мать чешской фирмы GE Aviation.

Первые испытания запланированы на текущий год, пишет чешское экономическое издание E15.

Исходя из данных, опубликованных в официальном коммюнике, новые электродвигатели будут предназначены для малых самолетов и должны обладать мощностью от 500 до 1000 лошадиных сил. Предположительно, ими будут оснащены самолеты, используемые в сельском хозяйстве, авиашколах, в качестве аэротакси, а также частные планеры.

Разрабатываемые электродвигатели должны быть сравнимы с теми, которые применяются на чешских самолетах L410, американских Thrush и австрийских Diamond Dart.