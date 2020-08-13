Где в Чехии жить хорошо?

В индексе, составленном аналитическим центром компании Deloitte, учитывались такие показатели как чистота окружающей среды, доступность медицинского обслуживания, материальные условия – работа, жилье и образование, развитие инфраструктуры, наличие социальных связей у населения, например, местных общественных организаций и т. д.

Третьим в рейтинге стал поселок Густопече в Южно-Моравском крае. Всего специалисты Deloitte рассматривали 106 городов и поселков страны. Помимо населенных пунктов вокруг Праги и Брно, высокие результаты оказались в Южной, Юго-Западной и Центральной Чехии. Город Пардубице занял в индексе 21-ю, а Градец Кралове — 22-ю строчку.

Низкую оценку получили населенные пункты Моравско-Силезского, Устецкого и Карловарского краев. В большинстве поселков этих регионов значительная часть населения испытывает финансовые проблемы. Кроме того, по сравнению с другими регионами страны, там выше уровень безработицы и загрязнения воздуха.

На последних строчках шкалы качества жизни оказались город Мост в Устецком крае (204-е место) и поселки Карвина (205) и Орлова (206) в Моравско-Силезком крае.