Где в Чехии жить хорошо?

Катерина Айзпурвит
13-08-2019
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На первом месте в стране по качеству жизни оказался поселок Ржичаны в Центрально-Чешском крае. Праге досталось «серебро». Брно занимает 6-ю строчку рейтинга, Пльзень – 12-ю.

Градец Кралове, фото: Prazak, CC BY-SA 3.0 UnportedГрадец Кралове, фото: Prazak, CC BY-SA 3.0 Unported В индексе, составленном аналитическим центром компании Deloitte, учитывались такие показатели как чистота окружающей среды, доступность медицинского обслуживания, материальные условия – работа, жилье и образование, развитие инфраструктуры, наличие социальных связей у населения, например, местных общественных организаций и т. д.

Густопече, фото: Барбора НемцоваГустопече, фото: Барбора Немцова Третьим в рейтинге стал поселок Густопече в Южно-Моравском крае. Всего специалисты Deloitte рассматривали 106 городов и поселков страны. Помимо населенных пунктов вокруг Праги и Брно, высокие результаты оказались в Южной, Юго-Западной и Центральной Чехии. Город Пардубице занял в индексе 21-ю, а Градец Кралове — 22-ю строчку.

Низкую оценку получили населенные пункты Моравско-Силезского, Устецкого и Карловарского краев. В большинстве поселков этих регионов значительная часть населения испытывает финансовые проблемы. Кроме того, по сравнению с другими регионами страны, там выше уровень безработицы и загрязнения воздуха.

На последних строчках шкалы качества жизни оказались город Мост в Устецком крае (204-е место) и поселки Карвина (205) и Орлова (206) в Моравско-Силезком крае.

Катерина Айзпурвит
13-08-2019
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