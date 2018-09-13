Газовый бизнес EPH

Юзовское месторождение газоносных сланцев расположено в пределах Донецкой и Харьковской областей Украины. Общая площадь месторождения составляет порядка 7886 км². По оценке Госгеонедр ресурсы сланцевого газа Юзовской площади составляют до 10 трлн кубометров.

EPH является крупнейшим в Центральной Европе вертикально-интегрированным энергетическим холдингом, который управляет более 50 компаниями в Чехии, Словакии, Италии, Германии и Великобритании, Польше и Венгрии. Его владельцем является Даниэль Кршетински, который входит в десятку богатейших граждан Чехии с состоянием 2,6 млрд долларов (данные Forbes).

EPH также намерен гарантировать инвестиционные обязательства словацкой компании Nafta, которая специализируется на разведке и добыче углеводородов и высказавшая намерение вложить 200 млн долларов в разработку Юзовского участка. Соответствующие заявления были сделаны представителями Nafta и ее основного акционера EPH во время недавнего визита в Киев.

Нефтегазовая компания Nafta – лидер в области разведки и добычи углеводородов в Словакии с более чем 100-летним опытом работы. Ей принадлежат мощности для хранения 2,74 млрд кубометров природного газа, также Nafta совместно с Cub Energy реализует проект по разработке Ужгородской газовой площадки.

Первоначально объемы ежегодной добычи природного газа составят от 20 до 30 млн кубометров. В перспективе планируется их увеличить до 100 млн кубометров, а в 2022 году они могут достигнуть 1 млрд кубометров.

