Ганак: Чешский бизнес нуждается в установлении четких временных ориентиров

Фирмам необходимо время для того, чтобы подготовиться к возобновлению своего хода, заявил вице-президент Союза Радек Шпицар.

«Нужны конкретные даты. Правительству также следует сформулировать санитарно-гигиенические нормы, которыми фирмы будут руководствоваться во время эпидемии. Нужно также обеспечить для них необходимое количество средств индивидуальной защиты», - сообщил президент Союза промышленности Чехии Ярослав Ганак.

«Мы оцениваем, что правительство оказывает предпринимателям поддержку. Не все меры, однако, продуманы до деталей и доведены до конца», отметил Ганак, приведя в пример государственную программу Covid II, параметры которой повторно менялись.

По мнению главы Союза, помощь со стороны государства необходима также крупным компаниям, трудоустраивающим более 250 человек.