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Ганак: Чешский бизнес нуждается в установлении четких временных ориентиров

Эва Туречкова
03-04-2020
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Союз промышленности ЧР обратился к чешскому правительству с призывом обнародовать четкий план, когда и при каких условиях кабмин намерен начать отменять введенные им ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.

Фото: Gerd Altmann, Pixabay / CC0Фото: Gerd Altmann, Pixabay / CC0

Фирмам необходимо время для того, чтобы подготовиться к возобновлению своего хода, заявил вице-президент Союза Радек Шпицар.

«Нужны конкретные даты. Правительству также следует сформулировать санитарно-гигиенические нормы, которыми фирмы будут руководствоваться во время эпидемии. Нужно также обеспечить для них необходимое количество средств индивидуальной защиты», - сообщил президент Союза промышленности Чехии Ярослав Ганак.

«Мы оцениваем, что правительство оказывает предпринимателям поддержку. Не все меры, однако, продуманы до деталей и доведены до конца», отметил Ганак, приведя в пример государственную программу Covid II, параметры которой повторно менялись.

По мнению главы Союза, помощь со стороны государства необходима также крупным компаниям, трудоустраивающим более 250 человек.

Эва Туречкова
03-04-2020
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