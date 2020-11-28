Футбол в лучах чешского света

Строительство «Пушкаш Арены» стоимостью 610 млн евро и вместимостью 68 тыс. зрителей, названная в честь самого известного футболиста Венгрии, началось в 2016-м и завершилось в 2019 году. «Пушкаш Арена» станет одним из 12 стадионов, который предстоящим летом примет матчи финальной стадии Евро-2020. На нем пройдут три встречи группового этапа и один матч 1/8 финала.

Оборудование Halla было установлено во всех внутренних помещениях стадиона, в том числе, конференц-центре, ресторанах, музее, а также VIP-секторе и 84 скайбоксах. В общей сложности чешская компания поставила 1800 ламп и светильников.

«Мы очень рады, что нам удалось получить и реализовать столь престижный и масштабный проект. Уверен, что наша тяжелая работа принесет свои плоды, мы рассчитываем получить новые заказы в различных странах мира», - сказал Даниэл Черны, председатель совета директоров Halla.

«Мы выбрали чешскую фирму из-за наилучшего соотношения цена/качества. Большим преимуществом оборудования Halla является простота сборки», - пояснил, в свою очередь, Иштван Воннак из строительной компании West Hungaria Bau, которая занималась установкой чешским систем освещения.

Отметим, что более 70% продукции Halla поставляет за рубеж. Основными рынками сбыта компании являются страны ЕС и США. Отдельные заказы фирма реализовала в странах Южной Америки, Африки, ОАЭ и Новой Зеландии.