Farmet поможет российским аграриям

Тимур Кашапов
27-09-2018
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Чешская компания Farmet поставит в РФ сельскохозяйственную технику. Стоимость контракта составила около 2 млн долларов.

Фото: Farmet, YouTubeФото: Farmet, YouTube

Farmet является одним из лидеров в сфере производства оборудования и технологий для отжима растительных масел и экструзии комбикормов в Чешской Республике. Компания также занимается разработкой, производством, продажей и обслуживанием сельскохозяйственной техники для обработки почвы, посева и оборудования по переработке масличных культур.

На российском рынке Farmet работает более десяти лет – с 2008 года. О подписании контракта сообщил на официальном сайте Farmet основатель и гендиректор фирмы Карел Ждярски.

«В Российской Федерации используются крупнейшие тракторы в мире. Наши машины имеют широкую борону и обеспечивают высокую производительность: один трактор будет обрабатывать сотни гектаров земли в день», - заявил он.

По условиям договора Farmet гарантирует, что машины будут переданы до начала посевного сезона, добавил он. «Важное значение в ходе переговоров о заключении контракта сыграла поддержка Чешского экспортного банка», - подчеркнул Ждярски.

Тимур Кашапов
27-09-2018
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