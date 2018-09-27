Farmet поможет российским аграриям

Farmet является одним из лидеров в сфере производства оборудования и технологий для отжима растительных масел и экструзии комбикормов в Чешской Республике. Компания также занимается разработкой, производством, продажей и обслуживанием сельскохозяйственной техники для обработки почвы, посева и оборудования по переработке масличных культур.

На российском рынке Farmet работает более десяти лет – с 2008 года. О подписании контракта сообщил на официальном сайте Farmet основатель и гендиректор фирмы Карел Ждярски.

«В Российской Федерации используются крупнейшие тракторы в мире. Наши машины имеют широкую борону и обеспечивают высокую производительность: один трактор будет обрабатывать сотни гектаров земли в день», - заявил он.

По условиям договора Farmet гарантирует, что машины будут переданы до начала посевного сезона, добавил он. «Важное значение в ходе переговоров о заключении контракта сыграла поддержка Чешского экспортного банка», - подчеркнул Ждярски.