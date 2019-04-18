ExploR Capital: бизнес в облаках

ExploR Capital a.s. была основана в 2015 году с целью поиска и реализации инвестиционных проектов в Центральной и Восточной Европе, а также странах СНГ. «Первоначально компания специализировалась на горнодобывающую отрасль, затем круг ее интересов расширился на сельское хозяйство, рыбную отрасль, производство мяса и деликатесов», - говорится на официальном сайте фирмы.

Первоначально предполагалось, что на территории бывшей Челябинской ГРЭС будет построено предприятие совсем другого профиля – по выращиванию клариевого сома. Однако от этих планов было принято решение отказаться, так как соседство участка с промышленными предприятиями могло повлиять на качество выпускаемой продукции.

Основным инвестором в проект создания ЦОДа стоимостью около 200 млн долларов выступает фирма «БИОника» (по данным базы данных «СПАРК-Интерфакс», она принадлежит гендиректору Салиму Шарыпову и ExploR Capital). Предполагается, что емкость центра составит 10 тыс. серверных стоек для хранения и обработки информации, что превратит его в один из крупнейших ЦОДов в РФ (по данным iKS-Consulting, российский рынок коммерческих дата-центров в 2018 году состоял из 40 тыс. стойко-мест).

Объект будет предоставлять услуги по размещению серверного оборудования, аренде виртуальных дата-центров VDC, облачных хранилищ и вычислений, а также хостинга. Для функционирования дата-центра планируется построить энергоисточник мощностью не менее 200 МВт. По имеющимся данным, ЦОД будет запущен в строй к 2023-2024 гг.