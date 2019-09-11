Excalibur Army: бросок на Восток

«Поставки будут реализованы в течение трех лет, при этом заказчик еще в августе получил первую партию машин. Речь идет о самоходных системах M3 и десятках вспомогательных и логистических автомобилей», - отметил Чиртек. По его словам, при реализации данного контракта Excalibur Army сотрудничает с американским производителем военной техники General Dynamics European Land Systems.

В 2016 году Excalibur Army также поставила в Индонезию ракетные пусковые установки RM-70 Vampire с поддержкой и командными машинами. В эту страну из Чехии поставляется и ракетная техника, а отечественные специалисты оказывают услуги по обслуживанию военной техники, которая стоит на вооружении индонезийской армии.

Владельцем Czechoslovak Group является предприниматель Михал Стрнад. Компании холдинга работают в целом ряде отраслей, в том числе автомобильной, железнодорожной, авиационной, занимаются производством оружия, боеприпасов и специальных транспортных средств. В холдинг входит производитель грузовиков Татра. Выручка Czechoslovak Group в 2018 году выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48% и составила 11,5 млрд крон (около 442 млн евро). На предприятиях холдинга трудится более 8 тыс. человек.