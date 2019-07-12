Евростат: чехи не скупятся, тратя деньги на свои пороки

Эва Туречкова
12-07-2019
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Чехи по-прежнему занимают в рамках Евросоюза третье место по затратам на алкоголь, наркотики, сигареты и проституцию, расходуя на них 8,2 процента своего ежемесячного дохода, сообщает агентство Евростат. Более «порочными» можно в ЕС назвать лишь жителей Люксембурга и Венгрии. Последние позиции в рейтинге занимают нидерландцы, немцы и австрийцы.

Foto: Pixabay, CC0 Public DomainFoto: Pixabay, CC0 Public Domain

По утверждению Евростата, среднестатистический чех – заядлый курильщик, который тратит на табачные изделия 4,2 процента своего дохода. В потреблении алкоголя чехи уступают эстонцам и латышам, а если судить по употреблению наркотиков и пристрастию к проституткам, то жители ЧР в обоих случаях занимают среди стран, входящих в состав Евросоюза, шестое место.

На свои пороки чехи тратят половину от суммы, которую они ежемесячно расходуют на продукты питания, сообщают исследователи.

Главный экономист компании Cyrrus Лукаш Кованда, однако, предупреждает, что результаты сравнительного анализа несколько условны, так как при составлении рейтинга не учитывалась разница в ценах, размер налогов, а также зарплат в рассматриваемых государствах.

Эва Туречкова
12-07-2019
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