Европарламент установил ценовой потолок на звонки в роуминге ЕС

Новый кодекс телекоммуникаций, принятый Европарламентом, устанавливает потолок цен на звонки в роуминге между странами ЕС. Кроме того, появится система обратной связи, которая по линии 112 будет передавать предупреждения об угрозах. Также члены Евросоюза должны предпринимать шаги по внедрению скоростного 5G Интернета.
«С 15 мая следующего года цена звонка из Чехии в другие страны Евросоюза не будет превышать 6 крон за минуту, а максимальная цена SMS-сообщения должна составлять 1,50 кроны. Потолок цен устанавливается в евро, и для стран вне еврозоны они будут пересчитываться по действующему курсу Европейского центрального банка и ежегодно актуализироваться. Установка нового регламента для звонков на всей территории ЕС – это большой шаг вперед для всех европейцев, успех, к которому присоединилась и Чешская Республика», – указывает евродепутат от партии ANO Дита Харанзова, ставшая автором предложения, которое было включено в кодекс телекоммуникации.
Одновременно новые правила обеспечивают большую защиту пользователей смартфонов и приложений, таких как Skype и WhatsApp. Согласно новым предписаниям, страны-члены ЕС должны будут постепенно до 2020 г. вводить скоростной 5G-Интернет.
Система обратной связи подразумевает, что в случае чрезвычайного происшествия, например стихийного бедствия или теракта, сообщение будут передаваться по линии 112 с помощью SMS или мобильного приложения. Также новые привила делают рынок более стабильным для инвесторов и способствует распределению расходов между мобильными операторами.
Пакет правил кодекса телекоммуникации должен быть еще ратифицирован каждой из стран-членов ЕС, после чего начнется двухлетний отсчет времени, выделенного для их внедрения. Ценовой потолок роуминга будет действовать уже с середины мая 2019 г.