Европарламент установил ценовой потолок на звонки в роуминге ЕС

«С 15 мая следующего года цена звонка из Чехии в другие страны Евросоюза не будет превышать 6 крон за минуту, а максимальная цена SMS-сообщения должна составлять 1,50 кроны. Потолок цен устанавливается в евро, и для стран вне еврозоны они будут пересчитываться по действующему курсу Европейского центрального банка и ежегодно актуализироваться. Установка нового регламента для звонков на всей территории ЕС – это большой шаг вперед для всех европейцев, успех, к которому присоединилась и Чешская Республика», – указывает евродепутат от партии ANO Дита Харанзова, ставшая автором предложения, которое было включено в кодекс телекоммуникации.

Минута звонка в роуминге ЕС составит 19 евроцентов, SMS – 6 евроцентов

Одновременно новые правила обеспечивают большую защиту пользователей смартфонов и приложений, таких как Skype и WhatsApp. Согласно новым предписаниям, страны-члены ЕС должны будут постепенно до 2020 г. вводить скоростной 5G-Интернет.

Система обратной связи подразумевает, что в случае чрезвычайного происшествия, например стихийного бедствия или теракта, сообщение будут передаваться по линии 112 с помощью SMS или мобильного приложения. Также новые привила делают рынок более стабильным для инвесторов и способствует распределению расходов между мобильными операторами.

Пакет правил кодекса телекоммуникации должен быть еще ратифицирован каждой из стран-членов ЕС, после чего начнется двухлетний отсчет времени, выделенного для их внедрения. Ценовой потолок роуминга будет действовать уже с середины мая 2019 г.