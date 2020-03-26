Эпидемия приведет к росту безработицы и заставит перераспределить рабочие руки

Работники сектора обслуживания, сотрудники туристических агентств, отелей и ресторанов все чаще обращаются в чешские трудовые биржи с просьбами найти им какое-либо трудоустройство. Причина – эпидемия коронавируса. В Чехии по распоряжению правительства, стремящегося ограничить распространение инфекции, закрыто огромное количество фирм. Лишилось доходов множество мелких предпринимателей. Замедляется также промышленное производство, например, сокращается выпуск автомобилей. Специалисты ожидают значительного скачка уровня безработицы.
Говорит вице-президент Союза промышленности и транспорта Радек Шпицар: «Положение серьезное. Наша роль сейчас, а Союз промышленности и транспорта объединяет практически все профессиональные чешские производственные объединения, несколько тысяч самых крупных предприятий – выявлять наиболее болезненные проблемы производителей и помогать правительству в разработке целевых антикризисных мер».
По данным Союза промышленности и транспорта, например, 30% отечественных компаний заявляют о проблемах с падением внутреннего потребления в Чехии. 27% фирм страдает от ухудшения поставок от заграничных партнеров.
– «Третья проблема, которая мучает 24% членов Союза промышленности и транспорта – это значительное и усугубляющееся снижение спроса на внешнем рынке. Для Чехии, экономика которой столь серьезно ориентирована на экспорт, это весьма опасная ситуация. 18% компаний ощутило снижение доступности помощи внештатных иностранных сервисных специалистов. Границы закрыты и к нам не могут приехать люди, способные на месте помочь с внедрением новых технологий и, например, наладкой робототехники. Эта проблема в ближайшее время будет только усугубляться».
Нельзя забывать, подчеркивает Радек Шпицар, что еще до эпидемии коронавируса в Чехии ощущался острый недостаток кадров. Несколько лет подряд уровень безработицы в стране был самым низким в Европе. Сейчас этот показатель начнет расти – ожидает вице-президент Союза промышленности и транспорта. Одновременно, однако, фирмы будут стремиться сократить объемы увольнений. Именно так, по словам Радека Шпицара, происходило в период экономического кризиса 2009-10 годов. Потери компаний были огромными, но объемы проведенных увольнений в Чехии были ниже, чем этого требовала ситуация.
Правительство, подчеркивает представитель Союза промышленности и транспорта, уже протянуло компаниям руку помощи. В действие были введены бюджетные компенсации расходов на зарплаты сотрудников, которых фирмам пришлось бы уволить из-за снижения производства.
«Необходимо также заметить, что актуально сложившееся положение весьма неоднородно. Из-за эпидемии часть фирм несет серьезнейшие потери, а другая часть, наоборот, поднимается. Путем перераспределения сил нам сегодня необходимо предоставить рабочие руки там, где это необходимо. Силы, например, будут нужны на уборке хмеля. Продуктовые интернет-магазины, осуществляющие доставку покупок на дом – растут, как и производители медицинской техники. И там нужны руки. Сейчас мы работаем над системой, которая позволит фирмам, которые снизили производство, поделиться своими кадрами с теми, кто от полученных заказов захлебывается», – завершает Радек Шпицар, вице-президент Союза промышленности и транспорта Чехии.
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