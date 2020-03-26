Эпидемия приведет к росту безработицы и заставит перераспределить рабочие руки

Говорит вице-президент Союза промышленности и транспорта Радек Шпицар: «Положение серьезное. Наша роль сейчас, а Союз промышленности и транспорта объединяет практически все профессиональные чешские производственные объединения, несколько тысяч самых крупных предприятий – выявлять наиболее болезненные проблемы производителей и помогать правительству в разработке целевых антикризисных мер».

По данным Союза промышленности и транспорта, например, 30% отечественных компаний заявляют о проблемах с падением внутреннего потребления в Чехии. 27% фирм страдает от ухудшения поставок от заграничных партнеров.

– «Третья проблема, которая мучает 24% членов Союза промышленности и транспорта – это значительное и усугубляющееся снижение спроса на внешнем рынке. Для Чехии, экономика которой столь серьезно ориентирована на экспорт, это весьма опасная ситуация. 18% компаний ощутило снижение доступности помощи внештатных иностранных сервисных специалистов. Границы закрыты и к нам не могут приехать люди, способные на месте помочь с внедрением новых технологий и, например, наладкой робототехники. Эта проблема в ближайшее время будет только усугубляться».

Нельзя забывать, подчеркивает Радек Шпицар, что еще до эпидемии коронавируса в Чехии ощущался острый недостаток кадров. Несколько лет подряд уровень безработицы в стране был самым низким в Европе. Сейчас этот показатель начнет расти – ожидает вице-президент Союза промышленности и транспорта. Одновременно, однако, фирмы будут стремиться сократить объемы увольнений. Именно так, по словам Радека Шпицара, происходило в период экономического кризиса 2009-10 годов. Потери компаний были огромными, но объемы проведенных увольнений в Чехии были ниже, чем этого требовала ситуация.

Правительство, подчеркивает представитель Союза промышленности и транспорта, уже протянуло компаниям руку помощи. В действие были введены бюджетные компенсации расходов на зарплаты сотрудников, которых фирмам пришлось бы уволить из-за снижения производства.

«Необходимо также заметить, что актуально сложившееся положение весьма неоднородно. Из-за эпидемии часть фирм несет серьезнейшие потери, а другая часть, наоборот, поднимается. Путем перераспределения сил нам сегодня необходимо предоставить рабочие руки там, где это необходимо. Силы, например, будут нужны на уборке хмеля. Продуктовые интернет-магазины, осуществляющие доставку покупок на дом – растут, как и производители медицинской техники. И там нужны руки. Сейчас мы работаем над системой, которая позволит фирмам, которые снизили производство, поделиться своими кадрами с теми, кто от полученных заказов захлебывается», – завершает Радек Шпицар, вице-президент Союза промышленности и транспорта Чехии.