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Эпидемия принесла чешским музеям и замкам многомиллионные убытки

Катерина Айзпурвит
20-05-2020
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По оценкам Национального управления по охране памятников Чехии, до конца мая сумма убытков, обусловленных тем, что во время эпидемии были закрыты государственные музеи, замки и галереи были закрыты, составит от 125 до 130 миллионов крон.

Фото: Tasos_Lekkas / Pixabay CC0Фото: Tasos_Lekkas / Pixabay CC0

Такие цифры привела на пресс-конференции, состоявшейся 20 мая, гендиректор Управления по охране памятников Надя Горышкова. При этом, по ее словам, 2020 год обещал быть экономически успешным — за первые два месяца 20% объектов, которые работают в Чехии круглогодично, не закрываясь на зимний сезон, принесли на 1,5 миллион крон больше, чем за тот же период 2019-го.

Однако 10 марта около ста объектов, находящихся в собственности государства, было закрыто в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Начало весенне-летнего сезона, запланированного на 1 апреля, также было отложено.

С 25 мая внутренние помещения замков и крепостей и музейные залы вновь будут открыты для посетителей. С 11 мая уже был снят запрет на посещение парков, садов и территорий под открытым небом чешских крепостей и замков, находящихся в ведении государства.

В настоящее время Национальное управление по охране памятников рассматривает вопрос о продлении туристического сезона. Как сообщает Надя Горышкова, почти половину бюджета управления составляют доходы от туристов, – за год эта сумма должна составлять не менее 600 миллионов крон.

Катерина Айзпурвит
20-05-2020
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