Эпидемия опустошает чешские кошельки

Агентство Ipsos сообщает, что почти у 20% чехов финансовых резервов не хватит даже на месяц. Более 40% сожалеет об отсутствии накоплений. Денежными ресурсами на полгода и более располагает 25% жителей страны; один квартал продержится 30%. Не имеющими ничего на черный день, как правило, оказывается молодежь в возрасте до 35 лет.

Однако 58% респондентов оценивают свою сегодняшнюю финансовую ситуацию как «скорее, хорошую» и лишь 6,4% как «плохую».

К числу профессий, наиболее пострадавших от введенного карантина, относятся повара, официанты, продавцы, риелторы и работники гостиниц. Причем 20% из них указывают как свой основной источник доходя индивидуальную предпринимательскую деятельность.

«На конец прошлого года в стране работало около 5 300 000 человек. Введенные меры отразились примерно на 15% из них, что составляет 800 000», – объясняет социолог Мартин Бухтик, сотрудник агентства STEM, проводившего исследование по заказу «Чешского Радио».

«Большая часть людей, лишенная возможности работать, использует для преодоления критического периода свои сбережения. Проблема состоит в том, что значительная их часть имела накопления в размере одной зарплаты. Таким образом, очень скоро 6% населения, то есть более 300 000 трудящихся, начнут очень сильно нуждаться», – объясняет социолог.