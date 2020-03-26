Эпидемия опустошает чешские кошельки

В дни карантина, когда большинство фирм остановило работу, немало жителей Чешской Республики – в шаге от того, чтобы остаться без средств к существованию. По данным исследования, проведенного «Чешским Радио», у 300 тысяч жителей Чехии денег не хватает даже на повседневные расходы. 800 тысяч в десятимиллионной стране были вынуждены прекратить работу.
Агентство Ipsos сообщает, что почти у 20% чехов финансовых резервов не хватит даже на месяц. Более 40% сожалеет об отсутствии накоплений. Денежными ресурсами на полгода и более располагает 25% жителей страны; один квартал продержится 30%. Не имеющими ничего на черный день, как правило, оказывается молодежь в возрасте до 35 лет.
Однако 58% респондентов оценивают свою сегодняшнюю финансовую ситуацию как «скорее, хорошую» и лишь 6,4% как «плохую».
К числу профессий, наиболее пострадавших от введенного карантина, относятся повара, официанты, продавцы, риелторы и работники гостиниц. Причем 20% из них указывают как свой основной источник доходя индивидуальную предпринимательскую деятельность.
«На конец прошлого года в стране работало около 5 300 000 человек. Введенные меры отразились примерно на 15% из них, что составляет 800 000», – объясняет социолог Мартин Бухтик, сотрудник агентства STEM, проводившего исследование по заказу «Чешского Радио».
«Большая часть людей, лишенная возможности работать, использует для преодоления критического периода свои сбережения. Проблема состоит в том, что значительная их часть имела накопления в размере одной зарплаты. Таким образом, очень скоро 6% населения, то есть более 300 000 трудящихся, начнут очень сильно нуждаться», – объясняет социолог.
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