Энергостатистика Чехии

По данным ведомства, в 4-м квартале прошлого года было зафиксировано сокращение потребления электроэнергии на 1,7% до 19,4 ТВт-ч, причем наибольшее падение было зафиксировано в Моравскосилезском крае (-4,5%). Вместе с тем, значительно выросло потребление газа. «Помимо погоды, на рост потребления природного газа в последние годы все больше влияет цена на электроэнергию, что приводит к более широкому использованию газовых электростанций», - указал председатель правления УРЭ Станислав Травничек.

Вместе с тем, производство электроэнергии в последнем квартале прошлого года достигло минимума за три года – 23,7 ТВт-час, спад составил 1,3%. Наибольший вклад в снижение внесли паровые электростанции, производство которых упало на 9,9%. С другой стороны, гораздо больше энергии было произведено парогазовыми электростанциями (+23%), ГЭС (+32%) и ветряными электростанциями (+4,5%).

В пресс-релизе УРЭ также отмечается, что потребление природного газа в четвертом квартале достигло 2,65 млрд м3, что на 0,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. «Существенное влияние оказала теплая погода. Средняя температура воздуха в октябре-декабре составила 5,8 градуса по Цельсию, что на 2,4 градуса выше нормы. Если мы вычтем влияние температуры, то потребление составит 2,88 млрд м3, что будет соответствовать годовому увеличению квартального потребления на 1,3%», - пояснил Станислав Травничек.