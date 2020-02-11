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Energo-Pro: плотину Каракурт начали заполнять водой

Эва Туречкова
11-02-2020
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Плотину Каракурт в турецкой провинции Карс, построенную чешской энергетической группой Energo-Pro, начали заполнять водой. Это крупнейшее водохранилище, возведенное чешской фирмой за последние 30 лет. Стоимость проекта составила 5 млрд крон, сообщила чешскому информагентству ЧТК пресс-секретарь компании Гана Гикелова.

Фото: Energo-ProФото: Energo-Pro По словам генерального директора Energo-Pro Павела Вани, мощность Каракурта составляет почти 100 мегаватт. Из-за строительства плотины и ГЭС пришлось переселить 1000 местных жителей, расходы на компенсации и выкуп участков превысили 21 миллион долларов США.

Возведение дамбы высотой в 137 метров стартовало в 2017 году, а ГЭС – годом позже. «Использование технологии асфальтного ядра позволило достичь сравнительно быстрых темпов строительства, а также уменьшить общий объем земляных работ. Благодаря этому плотина менее массивна», - рассказал директор стройки Ян Либус.

Заполнение водохранилища займет около шести месяцев, тесты первой турбины запланированы на май.

По словам Гикеловой, Каракурт - не единственный проект Energo-Pro в Турции. Компания там же строит ГЭС Алпаслан-2.

Всего чешская компания имеет в собственности и эксплуатирует 36 ГЭС в четырех государствах – Грузии, Болгарии, Турции и Чешской Республике.

Эва Туречкова
11-02-2020
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