Энергетический гигант ČEZ приобрел долю в израильском стартапе, занимающемся станциями зарядки электромобилей

Антон Каймаков
16-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Inven Capital, фонд чешской полугосударственной энергетической компании ČEZ, вместе с британскими партнерами – Ombu Group и Centrica Innovations приобрел израильский технологический стартап «Driivz». Молодая фирма разработала и предлагает для эксплуатации систему управления сетью зарядных станций для электромобилей. Общая сумма инвестиции составила 12 млн долларов.

Осуществленные вложения, уверены представители фонда Inven Capital, будут эффективными. «Израильский рынок переполнен интересными технологическими фирмами, предлагающими продукты, высочайшего уровня конкурентоспособности. Мы уверены, что общая стоимость нашей компании и приобретенных Inven Capital долей разных предприятий будет расти», – подчеркнул пресс-секретарь энергогиганта ČEZ Мартин Шрейер.

Разработанная израильским стартапом система управления, является компатибильной с восьмьюдесятью различными системами зарядки электромобилей, используемыми по всему миру.

Антон Каймаков
16-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Магдалена Кашубова

ČEZ модернизирует ГЭС Слапы

Чешская энергетическая компания ČEZ приступила к модернизации гидроэлектростанции Слапы. Стоимость реконструкции, которая позволит снабжать…
Фото: Pixabay rawpixel/CC0

Экономические новости

Какие экономические события последней недели освещались в СМИ, а также в прямом эфире Чешского радио и телевидения?
Дукованы, фото: Zruda, CC BY-NC-SA 2.0

Новые ядерные блоки – правительство задумалось об отсрочке строительства

Срок службы АЭС «Дукованы», первой электростанции подобного типа, построенной на территории современной Чешской Республики еще в период существования…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL