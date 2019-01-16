Энергетический гигант ČEZ приобрел долю в израильском стартапе, занимающемся станциями зарядки электромобилей

Inven Capital, фонд чешской полугосударственной энергетической компании ČEZ, вместе с британскими партнерами – Ombu Group и Centrica Innovations приобрел израильский технологический стартап «Driivz». Молодая фирма разработала и предлагает для эксплуатации систему управления сетью зарядных станций для электромобилей. Общая сумма инвестиции составила 12 млн долларов.
Осуществленные вложения, уверены представители фонда Inven Capital, будут эффективными. «Израильский рынок переполнен интересными технологическими фирмами, предлагающими продукты, высочайшего уровня конкурентоспособности. Мы уверены, что общая стоимость нашей компании и приобретенных Inven Capital долей разных предприятий будет расти», – подчеркнул пресс-секретарь энергогиганта ČEZ Мартин Шрейер.
Разработанная израильским стартапом система управления, является компатибильной с восьмьюдесятью различными системами зарядки электромобилей, используемыми по всему миру.