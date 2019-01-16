Энергетический гигант ČEZ приобрел долю в израильском стартапе, занимающемся станциями зарядки электромобилей

Осуществленные вложения, уверены представители фонда Inven Capital, будут эффективными. «Израильский рынок переполнен интересными технологическими фирмами, предлагающими продукты, высочайшего уровня конкурентоспособности. Мы уверены, что общая стоимость нашей компании и приобретенных Inven Capital долей разных предприятий будет расти», – подчеркнул пресс-секретарь энергогиганта ČEZ Мартин Шрейер.

Разработанная израильским стартапом система управления, является компатибильной с восьмьюдесятью различными системами зарядки электромобилей, используемыми по всему миру.