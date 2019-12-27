Экономика: Чешская фирма соединяет норвежские фьорды

Чешский инженер Робер Брож, руководитель проекта в Остфьордбруа, заявил, что проект вступает в завершающую фазу и будет сдан в эксплуатацию в соответствии с планом. Комплекс, цена которого составляет около двух миллиардов крон (примерно 80 миллионов евро), состоит из двух автодорожных тоннелей и моста через фьорд.

Туннели Metrostav планирует ввести в эксплуатацию весной 2020 года: в настоящее время завершаются последние работы, включая бетонирование туннельных порталов, которые ведутся компанией Metrostav совместно с норвежским субподрядчиком.

Чешская строительная фирма Metrostav работает в Норвегии с 2014 года, туннели и мост через фьорды стали ее пятым проектом в этой стране. Metrostav также работает в других государствах Северной Европы, таких как Исландия и Финляндия, и в последнее время заказы здесь становятся все более значимыми: они составляют почти половину годового объема продаж компании, достигающего 20 миллиардов крон (приблизительно 800 миллионов евро).