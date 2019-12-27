Экономика: Чешская фирма соединяет норвежские фьорды

Остров Хитра, расположенный недалеко от Тронхейма в Норвегии — край рыбаков. Отсюда экспортируется более трети норвежского лосося, и грузовики, полные рыбы, должны преодолевать так называемый «лососевый путь», ведущий по извилистой дороге вокруг фьордов. Однако в 2020 году этот путь станет намного приятнее и комфортнее: чешская строительная компания Metrostav закончит работу над мостом и двумя тоннелями.
Чешский инженер Робер Брож, руководитель проекта в Остфьордбруа, заявил, что проект вступает в завершающую фазу и будет сдан в эксплуатацию в соответствии с планом. Комплекс, цена которого составляет около двух миллиардов крон (примерно 80 миллионов евро), состоит из двух автодорожных тоннелей и моста через фьорд.
Туннели Metrostav планирует ввести в эксплуатацию весной 2020 года: в настоящее время завершаются последние работы, включая бетонирование туннельных порталов, которые ведутся компанией Metrostav совместно с норвежским субподрядчиком.
Чешская строительная фирма Metrostav работает в Норвегии с 2014 года, туннели и мост через фьорды стали ее пятым проектом в этой стране. Metrostav также работает в других государствах Северной Европы, таких как Исландия и Финляндия, и в последнее время заказы здесь становятся все более значимыми: они составляют почти половину годового объема продаж компании, достигающего 20 миллиардов крон (приблизительно 800 миллионов евро).
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