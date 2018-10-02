Экономический уровень Чехии приближается к государствам еврозоны

Лорета Вашкова
02-10-2018
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Согласно макроэкономическому прогнозу Министерства финансов ЧР, в следующем году экономический уровень Чехии в среднем достигнет 85% уровня доходов 19-и стран еврозоны.

Фото: Steve Buissinne, PixabayФото: Steve Buissinne, Pixabay

В прошлом году ВВП Чехии на душу населения по сравнению с государствами еврозоны составлял 83 %, а в текущем году должен подняться до 84%.

Положение дел, если говорить о состоянии экономики, в Чешской Республике, таким образом, лучше, чем в Польше, Венгрии, Словакии и Португалии. "Благодаря стабильному росту экономики реальный доход на душу населения в сопоставлении с уровнем упомянутых годударств должен составить 85% их уровня жизни", соообщило министерство.

Министерство финансов также обратило внимание на тот факт, что в 2017 году паритет покупательской способности во всех этих странах повысился. Словакии в этом году удастся повысить жизненный уровень до 74% уровня доходов стран еврозоны, а в следующем году - до 75%.

Лорета Вашкова
02-10-2018
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