Экономические новости

Легендарный автопроизводитель Avia Motors прекращает выпуск грузовиков

Легендарный чешский автопроизводитель Avia Motors сворачивает производство грузовиков. Об этом сообщил Андрей Чиртек, представитель холдинга CSG, который в 2016 году приобрел права на брэнд «Avia» у индийского Ashok Leyland Motors. За 2018 год компания выпустила 70 автомобилей, что на 80 грузовиков меньше, чем значится в планах.

По словам Андрея Чиртека, в связи с актуальным развитием ситуации на рынке, новыми нормами по эмиссиям вредных веществ и внедрением других требований, увеличивающими стоимость производства, было принято решение о прекращении выпуска дизельных грузовиков Avia. Фирма ныне сосредоточится на сервисном обслуживании уже эксплуатируемых автомобилей. Представитель GSC также сообщил, что в планах компании значится производство электромобилей.

Avia Motors была основана в Чехословакии, в 1919 году. Изначально компания производила самолеты, однако в 1945 году было открыто производство грузовиков. В 2013 году фирма приостановила выпуск автомобилей, однако, вернулась к нему в 2016 году.

В Чехии подорожает электричество

С нового года крупнейший поставщик электроэнергии в Чехии компания ČEZ увеличит стоимость электроэнергии на 8%. Корректировка тарифов коснется потребителей, которые не заключили договора о фиксированной стоимости и не пользующихся электричество для нагрева воды и отопления жилья. Фиксированной стоимостью электроэнергии обладают 40% абонентов полугосударственного энергетического гиганта ČEZ.

За последний год цены электроэнергии выросли более чем в два раза. Последнее повышение состоялось 6 месяцев назад, когда стоимость электричества выросла на 4%. Ожидается, что другие поставщики электроэнергии в Чехии отреагируют на решение ČEZ и последуют его примеру.

Чешским банкам станут доступны мгновенные межбанковские переводы

В ноябре Чешский национальный банк запустил единую расчетную систему. Подключившись к ней, финансовые дома получают возможность совершать мгновенные переводы денежных средств из одного банка в другой. Первым чешским банком, подключившимся к системе стал Česká spořitelna. Внедренная система не является чем-то принципиально новым: аналогичные программы уже существуют в Дании, Швейцарии, Польше и Великобритании, однако это первый опыт внедрения подобных инноваций в истории Чешской Республики.

Туристы в Праге предпочитают Airbnb

Все больше туристов предпочитают снимать комнаты и квартиры, а также останавливаться в частных пансионатах во время путешествий по Чехии. По статистике, каждый третий турист в Праге снимает жильё напрямую у владельцев, в основном через международную веб-площадку Airbnb.

Данная конкуренция негативно сказывается на владельцах трехзвездочных отелей, которые являются прямыми конкурентами частным арендодателям. В частности, если в 2012 году в Праге работало 845 гостиниц, то в прошлом году их количество сократилось до 787, то есть на 7% от общего числа. При этом общее количество 4-х и 5-ти звездочных отелей выросло, в то время как 3-х звездочных гостиниц стало меньше.

Президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Чешской Республики Вацлав Старек считает, что статистика в скором времени изменится, чему поспособствуют некоторые проектам, реализуемым подвластным ему учреждением.

В Чехии открыли горнолыжный сезон

В прошлые выходные в Чехии был открыт горнолыжный сезон. Первые несколько сотен посетителей уже успели опробовать склоны лыжного комплекса «Монинец» (Monínec), недалеко от города Пршибрам. По подсчетам его сотрудников, общее количество людей, находившихся в выходные на склоне, уже составляло 200-300 человек. Общая сумма, потраченная на улучшение инфраструктуры лыжного курорта, к началу сезона составляет 69 миллионов крон (2,65 миллионов евро) На данный момент открыто 600 метров главного лыжного спуска, а также специализированный лыжный парк для детей. Предположительно, что 1, спуск, протяженностью в 1,2 километра будет полностью готов к эксплуатации еще до наступления нового года.