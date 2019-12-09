Экономическая палата требует отмены гарантированной зарплаты в частном секторе

Профсоюзы, однако, выступают против отмены гарантированной части оклада, предусмотренной Трудовым кодексом Чешской Республики с 2007 года.

"Не существует причин для того, чтобы в предпринимательском секторе в учет принимались другие ставки, кроме ставки минимальной зарплаты", - указала Экономическая палата ЧР.

По мнению членов палаты, «МРОТ повышается намного быстрее, чем остальные заработки в Чехии. Средний уровень зарплаты по стране в период 2015– 2018 гг. повысился на двадцать процентов, а МРОТ - на 45%. Более высокую зарплату может обеспечить лишь повышение производительности труда».

Mинистерство труда не намерено, однако, менять установленных правил. «Нет никаких доказательств того, чтобы институт гарантированной оплаты труда каким-либо образом мог нанести ущерб интересам работодателей», – сообщило пресс-отделение Минтруда.