Экономическая палата требует отмены гарантированной зарплаты в частном секторе

Экономическая палата Чехии требует от Министерства труда и социальных дел добиться отмены гарантированной зарплаты в частном секторе. По мнению представителей палаты, работодателям приходится повышать размер оклада своим сотрудникам, невзирая на их производительность, поэтому некоторые из частных предприятий могут столкнуться с серьезными проблемами.
Профсоюзы, однако, выступают против отмены гарантированной части оклада, предусмотренной Трудовым кодексом Чешской Республики с 2007 года.
"Не существует причин для того, чтобы в предпринимательском секторе в учет принимались другие ставки, кроме ставки минимальной зарплаты", - указала Экономическая палата ЧР.
По мнению членов палаты, «МРОТ повышается намного быстрее, чем остальные заработки в Чехии. Средний уровень зарплаты по стране в период 2015– 2018 гг. повысился на двадцать процентов, а МРОТ - на 45%. Более высокую зарплату может обеспечить лишь повышение производительности труда».
Mинистерство труда не намерено, однако, менять установленных правил. «Нет никаких доказательств того, чтобы институт гарантированной оплаты труда каким-либо образом мог нанести ущерб интересам работодателей», – сообщило пресс-отделение Минтруда.
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