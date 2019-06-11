Еду чехи выбрасывают, одновременно считая это проблемой

В опросе приняли участие более 1050 человек

Опрос Центра по исследованию общественного мнения при Академии наук Чехии проводился в период с 30 марта по 10 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1052 человека старше 15 лет. При этом выяснилось, что подавляющее большинство людей, 90%, видят в подобном разбазаривании продовольственных ресурсов серьезную проблему. При этом 40% считает выбрасывание продуктов неправильным, одновременно подчеркивая "наличие более серьезных проблем в своей жизни, которые необходимо решать".

Лишь 20% жителeй страны уверяет, что продукты они никогда не выбрасывают. Более половины респондентов сообщили, что в их семье в мусорную корзину попадает или в качестве корма для животных используется 10% пищевых продуктов.

Еще 18% опрошенных признались, что ликвидируют за ненадобностью от 10 до 25% всех купленных продуктов питания. Чаще всего потребители избавляются от еды потому, что она испортилась, либо они заметили, что срок годности на упаковке просрочен, в некоторых случаях - из-за того, что пищевые остатки уже нельзя было использовать. По упомянутым причинам еду иногда выбрасывает половина или две трети опрошенных респондентов.