Еда дальнего следования

Соглашение было подписано в середине мая текущего года. Как сообщается, вагоны будут построены на заводе в финском Каяани и переданы в эксплуатацию в 2021-22 гг. «В вагоне-ресторане на первом этаже располагаются кухня, обеденный зал и прилавок кафе в проходной зоне. На верхнем уровне устроен обеденный зал на 41 человек, который можно трансформировать в конференц-зал. Вагон рассчитан на скорость движения 200 км/ч. Салон герметизированный и имеет хорошую теплоизоляцию, что позволяет эксплуатировать ресторан при температуре до -35 °C», - рассказал вице-президент Škoda Transportation Зденек Майер.

Обновление парка вагонов-ресторанов способствует развитию ресторанного бизнеса VR: за последние несколько лет поток посетителей вырос на 20%. С 2015 года VR инвестировали 235 млн евро в обновление вагонного парка, включая вагоны-рестораны. Контракт – новый этап в долгосрочном сотрудничестве Škoda Transportation и VR Group, которое началось в 1998 с поставки первых пассажирских вагонов чешского производства. Только за последние пять лет Škoda поставила VR 26 вагонов-ресторанов.

«Новое соглашение позволит нам продолжить успешное сотрудничество с VR Passenger Services, которая на данный момент эксплуатирует около 300 вагонов, выпущенных Škoda», - подчеркнул Петр Бржезина, генеральный директор Škoda Transportation.

Отметим, что чешская промышленная группа Škoda Transportation является единоличным владельцем TransTech. Соглашение о приобретении предприятия у Sinituote Oy было подписано в 2017 году. Покупка TransTech стала первой сделкой подобного рода для Škoda Transportation в Западной Европе. TransTech, который выпускает, в частности, двухэтажные вагоны на электротяге, трамваи с низким полом и отдельные узлы, обеспечивает работой 750 человек. Выручка компании в 2017 году составила 3 млрд крон (около 120 млн евро).