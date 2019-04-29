E.CONNECT: ход углем

E.CONNECT, одним из основателей которой является экс-руководитель «Укринтерэнерго» Владимир Зиневич, приобрела шахты «Ростовская» и «Замчаловская», ранее принадлежащие обанкротившейся компании ГК «Кингкоул» в августе 2018 года. Стоимость сделки, проведенной на торгах, составила около 2,2 млн евро.

Новый владелец обещал до конца года возобновить добычу угля, инвестировать средства в развитие предприятий и создать около 1 тыс. рабочих мест. Годовая мощность шахт должна составить 1 млн тонн угля. E.CONNECT собирается поставлять уголь в том числе на Украину. Начать работы планировалось в прошлом году, однако позже компания перенесла сроки на май 2019 года.

«На момент приобретения шахта была в нерабочем состоянии, затоплена и разграблена. За прошедший год группа компаний E.Connect проделала огромную работу по восстановлению шахты «Ростовская», инвестировала 5 млн евро, создала более 300 рабочих мест. На сегодняшний день полностью восстановлены все необходимы объекты производственного комплекса шахты, предприятие готово к запуску добычи угля ручным способом. С начала 2020 года планируется запуск механизированного способа добычи. Заключены контракты на приобретение европейского оборудования на сумму более 17 млн евро», - пояснили в компании.

Помимо «Ростовской», E.CONNECT планирует перезапустить шахту «Замчаловская», построить фабрику по обогащению угля и необходимую инфраструктуру. Общий объем инвестиций чешской компании составит около 70 млн евро.