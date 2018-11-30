Достояние республики – чешское декоративное стекло и хрусталь

В качестве примера успешного развития можно назвать фирму Preciosа, которая продает свои изделия в странах Среднего Востока. За пределы Чехии поставляется 90% ее продукции.

После кризиса 2008 года удалось сохранить свое производство также фирме Rückl из города Нижбор, основанной в 1846 году. Сотрудничество с дизайнером Роном Плеслом позволило фирме не только обновить свой ассортимент, но и завоевать 2017 году престижную премию выставки Czech Grand Design за коллекцию «Чешское небо».

95% своей продукции в 70 стран мира отправляет также и фирма Crystal Bohemia. Чтобы оставаться конкурентоспособной, компания ежегодно выпускает на рынок 150 новых изделий.

В страны ЕС, в США, Россию и целый ряд азиатских государств осуществляет поставки своей продукции также фирма Crystalex CZ (Нижбор). Ежегодный товарооборот компании оценивается в 1 миллиард крон (38,5 миллионов евро).