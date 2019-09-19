Дорогой мой мобильный Интернет

Тимур Кашапов
19-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешское подразделение британской телекоммуникационной компании O2 с 16 сентября предлагает новые тарифы с возможностью неограниченного скачивания данных. Аналогичные предложения клиентам уже сделали Vodafone и T-Mobile. Стоимость безлимитного мобильного интернета в Чехии, однако, остается одной из самых высоких в Европе. О том, почему операторы не снижают цены и как власти намереваются с этим бороться читайте в материале Radio Prague International.

Скачать: MP3

Фото: Alexas_Fotos, Pixabay / CC0Фото: Alexas_Fotos, Pixabay / CC0 Компания O2 последней из большой тройки мобильных операторов в Чехии сообщила о начале продаж пакетов безлимитного интернета. Самый дешевый из них (NEO) стоит 1099 крон (43 евро). Помимо неограниченных звонков, смс-сообщений, он предусматривает возможность неограниченного скачивания данных со скоростью 5 Мбит/с.

O2 предлагает на выбор еще несколько пакетов: тариф со скоростью скачивания до 20 Мбит/с стоимостью 1299 крон, пакет с неограниченной загрузкой данных со скоростью до 300 Мбит/с за 1599 крон и самый дорогой тариф, позволяющий передать до 1 Гб данных за рубежом, который обойдется в 2499 крон в месяц. «YouTube и другие сервисы потокового видео являются самыми популярными приложениями в мобильных сетях. После соответствующей проверки необходимой скорости загрузки для этих сервисов мы обнаружили, что 5 Мбит/с было достаточно», - объяснил ограничения по скорости скачивания у новых тарифов генеральный директор O2 Йиндржих Фремут.

«Безлимитки» ранее презентовали Vodafone (в июне) и T-Mobile (начало сентября). Стоимость самого дешевого пакета Vodafone составляет 2396 крон, в T-Mobile – 1275 крон.

Несмотря на различные ограничения, старт продаж пакетов безлимитного интернета – значительный шаг вперед, убежден бывший член правления Чешского телекоммуникационного управления (ЧТУ) Ондржей Малы. По его словам, важную роль сыграли политическое и административное давление на операторов, а также недовольство дороговизной мобильных услуг со стороны подавляющей части населения страны.

Ондржей Малы, фото: Шарка Шевчикова, ЧРоОндржей Малы, фото: Шарка Шевчикова, ЧРо «Я думаю, оба эти фактора имели место быть. Очевидно, что дело не только в политическом давлении, так как премьер-министр не встречался с руководством телекоммуникационных компаний и не призывал, например, Ангелу Меркель, как одного из акционеров T-Mobile, снизить стоимость услуг. Однако отрицать и принижать значимость действий властей также не следует», - полагает Малы.

По его мнению, появление тарифов безлимитного интернета можно сравнить с локальным землетрясением в отдельно взятом рыночном сегменте. «Нам удалось добиться значительного прогресса, в результате чего Чехия присоединилась к группе стран, где уже предлагаются безлимитные тарифы пусть в большинстве случаев они дорогие, а скорость скачивания ограничена. Убежден, что данный вид услуг будет пользоваться популярностью, ведь всего год назад в ЧР в принципе не было возможности неограниченного использования интернета», - напомнил Ондржей Малы.

Суть проблемы

Необходимо отметить, что уже многие годы действия чешских операторов подвергаются резкой критике. Правительство и оппозиционные политики не раз обращали внимание на то, что мобильная связь и интернет в ЧР – одни из самых дорогих в Европейском Союзе. По данным компании Point Topic, средняя стоимость одного гигабайта данных в мобильных сетях 4G LTE в Чехии составляет 130 крон (около 5 евро). Больше гигабайт данных стоит только в Бельгии и Германии.

Мартин Дртина, фото: Khalil Baalbaki, ЧРоМартин Дртина, фото: Khalil Baalbaki, ЧРо Консалтинговая компания Rewheel, в свою очередь, выяснила, что по состоянию на октябрь 2018 года 10 европейских стран имели безлимитные тарифные планы по цене ниже 30 евро в месяц. При этом в Чехии примерно за эти деньги (26 евро, 675 крон) клиент мог получить в среднем всего 3 ГБ.

Пресс-секретарь ЧТУ Мартин Дртина объяснил, почему стоимость мобильных услуг в Чехии выше, чем в других странах: «В ЧР работает всего три крупных мобильных оператора, которые поделили между собой рынок. Существуют исследования, доказывающие, что большее количество компаний обостряет конкуренцию и способствует снижению цен. Не менее важным фактором является активность регулятора, о чем свидетельствует пример соседней Польши».

В опубликованном в начале 2019 года отчете ЧТУ утверждается, что между операторами действует «негласное соглашение о разделе рынка». Цены в этом случае становятся искусственно высокими, в результате чего покупатели не могут позволить себе потреблять мобильные услуги в желаемых объемах. Конкуренцию не повышает даже присутствие виртуальных операторов (Mobile Virtual Network Operator), наличие которых является лишь кажущейся чертой конкурентной среды.

Фото: Dean Moriarty, Pixabay / CC0 Public DomainФото: Dean Moriarty, Pixabay / CC0 Public Domain Экономист Мартин Халупецки указывает на то, что одной из причин дороговизны услуг телекоммуникационных компаний является низкая маржа прибыли (разница между ценой и себестоимостью). «Ключевым показателем при оценке финансовой деятельности операторов является средняя доходность на SIM-карту. Европейские операторы заработали в 2017 году в среднем 349 крон на одну SIM-карту, у лидеров чешского мобильного рынка этот показатель значительно ниже, хотя их прейскурантные цены выше средних по ЕС», - говорит Халупецки.

«Связано это с тем, что около 20% клиентов звонят и скачивают данные по ценам, которые в среднем на треть ниже заявленных. Кроме того, компании и государственные учреждения, на долю которых приходится около пятой части рынка, пользуются услугами связи по ценам, которые в пять раз ниже, чем для физических лиц», - отметил специалист в беседе с Radio Prague International.

Впрочем, в Ассоциации операторов мобильных сетей Чехии не соглашаются с такой оценкой. «Сравнивать тарифы и цены в различных странах некорректно. Нужно учитывать целый ряд факторов, включая уровень проникновения, скорость связи, доступность тарифов различным группам потребителей, способ учета данных и т.д.», - заявила представитель организации Мартина Тохачкова. Еще одной проблемой, по ее словам, является отсутствие в Чешской Республике развитой инфраструктуры, особенно в сельской местности.

Дешевому интернету быть?

Фото: Mohamed Hassan, Pixabay / CC0Фото: Mohamed Hassan, Pixabay / CC0 Представитель ЧТУ Мартин Дртина подчеркнул, что ведомство не намерено мириться с нынешним положением дел и готово усилить давление на операторов с целью добиться дальнейшего снижения стоимости услуг. О том, какие еще меры могут быть приняты, рассказал аналитик Ондржей Янда.

«ЧТУ может, например, ужесточить санкции, применяемые к нарушителям, вплоть до лишения их частот, а также более активно реагировать на жалобы рядовых жителей – основных пользователей мобильных услуг в стране. Повлиять на розничные цены можно и косвенно, например, за счет распределения частот между сотовыми операторами», - полагает он.

Именно на повышение уровня конкуренции и направлены основные усилия политического и отраслевого руководства Чехии. Уже в текущем году Чешское телекоммуникационное управление проведет аукцион частот для сетей мобильной связи стандарта 5G, который должен привлечь на рынок 4-го оператора.

Помимо трех действующих операторов (T-Mobilе, O2, Vodafonе), о своей заинтересованности в создании в ЧР сети 5G сообщила телекоммуникационная компания Nordic Telecom. В Минторгпроме уверены, что в аукционе могут принять участие не только чешские и европейские инвесторы, но и компании из Южной Кореи и США.

Тимур Кашапов
19-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио

Новый чешский мультиплекс

1 августа начался процесс поглощения компании UPC (входит в состав Liberty Global) чешским Vodafone. В результате местное подразделение…
Фото: Archiv Miomove

«Идея года 2019» – умные стельки, которые научат правильно бегать

Бегать умеет каждый. Однако делать это правильно, чтобы не получить травму и избежать боли во всем теле – это уже более серьезная тема. Именно…
Фото: JESHOOTS / Pixabay, CC0

Мобильная евросвязь – уценка вдвое

«Роуминговый парадокс» – так называли в Чехии ситуацию, когда после отмены в 2017 году роуминга внутри Евросоюза за телефонную связь…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL