Дорогой мой мобильный Интернет

Компания O2 последней из большой тройки мобильных операторов в Чехии сообщила о начале продаж пакетов безлимитного интернета. Самый дешевый из них (NEO) стоит 1099 крон (43 евро). Помимо неограниченных звонков, смс-сообщений, он предусматривает возможность неограниченного скачивания данных со скоростью 5 Мбит/с.

O2 предлагает на выбор еще несколько пакетов: тариф со скоростью скачивания до 20 Мбит/с стоимостью 1299 крон, пакет с неограниченной загрузкой данных со скоростью до 300 Мбит/с за 1599 крон и самый дорогой тариф, позволяющий передать до 1 Гб данных за рубежом, который обойдется в 2499 крон в месяц. «YouTube и другие сервисы потокового видео являются самыми популярными приложениями в мобильных сетях. После соответствующей проверки необходимой скорости загрузки для этих сервисов мы обнаружили, что 5 Мбит/с было достаточно», - объяснил ограничения по скорости скачивания у новых тарифов генеральный директор O2 Йиндржих Фремут.

«Безлимитки» ранее презентовали Vodafone (в июне) и T-Mobile (начало сентября). Стоимость самого дешевого пакета Vodafone составляет 2396 крон, в T-Mobile – 1275 крон.

Несмотря на различные ограничения, старт продаж пакетов безлимитного интернета – значительный шаг вперед, убежден бывший член правления Чешского телекоммуникационного управления (ЧТУ) Ондржей Малы. По его словам, важную роль сыграли политическое и административное давление на операторов, а также недовольство дороговизной мобильных услуг со стороны подавляющей части населения страны.

«Я думаю, оба эти фактора имели место быть. Очевидно, что дело не только в политическом давлении, так как премьер-министр не встречался с руководством телекоммуникационных компаний и не призывал, например, Ангелу Меркель, как одного из акционеров T-Mobile, снизить стоимость услуг. Однако отрицать и принижать значимость действий властей также не следует», - полагает Малы.

По его мнению, появление тарифов безлимитного интернета можно сравнить с локальным землетрясением в отдельно взятом рыночном сегменте. «Нам удалось добиться значительного прогресса, в результате чего Чехия присоединилась к группе стран, где уже предлагаются безлимитные тарифы пусть в большинстве случаев они дорогие, а скорость скачивания ограничена. Убежден, что данный вид услуг будет пользоваться популярностью, ведь всего год назад в ЧР в принципе не было возможности неограниченного использования интернета», - напомнил Ондржей Малы.

Суть проблемы

Необходимо отметить, что уже многие годы действия чешских операторов подвергаются резкой критике. Правительство и оппозиционные политики не раз обращали внимание на то, что мобильная связь и интернет в ЧР – одни из самых дорогих в Европейском Союзе. По данным компании Point Topic, средняя стоимость одного гигабайта данных в мобильных сетях 4G LTE в Чехии составляет 130 крон (около 5 евро). Больше гигабайт данных стоит только в Бельгии и Германии.

Консалтинговая компания Rewheel, в свою очередь, выяснила, что по состоянию на октябрь 2018 года 10 европейских стран имели безлимитные тарифные планы по цене ниже 30 евро в месяц. При этом в Чехии примерно за эти деньги (26 евро, 675 крон) клиент мог получить в среднем всего 3 ГБ.

Пресс-секретарь ЧТУ Мартин Дртина объяснил, почему стоимость мобильных услуг в Чехии выше, чем в других странах: «В ЧР работает всего три крупных мобильных оператора, которые поделили между собой рынок. Существуют исследования, доказывающие, что большее количество компаний обостряет конкуренцию и способствует снижению цен. Не менее важным фактором является активность регулятора, о чем свидетельствует пример соседней Польши».

В опубликованном в начале 2019 года отчете ЧТУ утверждается, что между операторами действует «негласное соглашение о разделе рынка». Цены в этом случае становятся искусственно высокими, в результате чего покупатели не могут позволить себе потреблять мобильные услуги в желаемых объемах. Конкуренцию не повышает даже присутствие виртуальных операторов (Mobile Virtual Network Operator), наличие которых является лишь кажущейся чертой конкурентной среды.

Экономист Мартин Халупецки указывает на то, что одной из причин дороговизны услуг телекоммуникационных компаний является низкая маржа прибыли (разница между ценой и себестоимостью). «Ключевым показателем при оценке финансовой деятельности операторов является средняя доходность на SIM-карту. Европейские операторы заработали в 2017 году в среднем 349 крон на одну SIM-карту, у лидеров чешского мобильного рынка этот показатель значительно ниже, хотя их прейскурантные цены выше средних по ЕС», - говорит Халупецки.

«Связано это с тем, что около 20% клиентов звонят и скачивают данные по ценам, которые в среднем на треть ниже заявленных. Кроме того, компании и государственные учреждения, на долю которых приходится около пятой части рынка, пользуются услугами связи по ценам, которые в пять раз ниже, чем для физических лиц», - отметил специалист в беседе с Radio Prague International.

Впрочем, в Ассоциации операторов мобильных сетей Чехии не соглашаются с такой оценкой. «Сравнивать тарифы и цены в различных странах некорректно. Нужно учитывать целый ряд факторов, включая уровень проникновения, скорость связи, доступность тарифов различным группам потребителей, способ учета данных и т.д.», - заявила представитель организации Мартина Тохачкова. Еще одной проблемой, по ее словам, является отсутствие в Чешской Республике развитой инфраструктуры, особенно в сельской местности.

Дешевому интернету быть?

Представитель ЧТУ Мартин Дртина подчеркнул, что ведомство не намерено мириться с нынешним положением дел и готово усилить давление на операторов с целью добиться дальнейшего снижения стоимости услуг. О том, какие еще меры могут быть приняты, рассказал аналитик Ондржей Янда.

«ЧТУ может, например, ужесточить санкции, применяемые к нарушителям, вплоть до лишения их частот, а также более активно реагировать на жалобы рядовых жителей – основных пользователей мобильных услуг в стране. Повлиять на розничные цены можно и косвенно, например, за счет распределения частот между сотовыми операторами», - полагает он.

Именно на повышение уровня конкуренции и направлены основные усилия политического и отраслевого руководства Чехии. Уже в текущем году Чешское телекоммуникационное управление проведет аукцион частот для сетей мобильной связи стандарта 5G, который должен привлечь на рынок 4-го оператора.

Помимо трех действующих операторов (T-Mobilе, O2, Vodafonе), о своей заинтересованности в создании в ЧР сети 5G сообщила телекоммуникационная компания Nordic Telecom. В Минторгпроме уверены, что в аукционе могут принять участие не только чешские и европейские инвесторы, но и компании из Южной Кореи и США.