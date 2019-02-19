Дорогие гигабайты

Следом за Чешской Республикой в «списке дороговизны» находятся Испания и Нидерланды с ценой свыше 5 долларов. «Самые дешевые гигабайты» предлагаются в Финляндии, Швейцарии и Австрии – по цене около 10 центов.

Если сравнивать ежемесячные тарифы за использование LTE, то Чешская Республика с ценой около 37 долларов занимает в рейтинге 30 европейских государств 11 место. В стране предлагается тариф с третьим самым низким лимитом в ЕС – 3 гигабайта за 26 евро. Министр промышленности Марта Новакова утверждает, что дороговизна LTE в Чехии связана с низким количеством пользователей сетью.

Самый дорогостоящий тариф предлагается на Кипре (более 56 долларов), а также в Греции и Голландии. Согласно данным компании Rewheel за октябрь прошлого года, в десяти европейских странах клиентам предлагаются тарифы без какого либо лимита по цене ниже 30 евро в месяц.