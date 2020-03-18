Дом инноваций

Стоимость комплекса оценивается в 160 млн крон (около 6 млн евро). Это будет семиэтажное здание, в котором разместятся 90 офисов, а также конференц-зал, торговый центр и лаборатории для разработки новейших технологий. NWT надеется, что в него переедут местные инновационные фирмы и стартапы, не исключено, что свою штаб-квартиру в нем разместит неназванная крупная компания, которая уже работает в регионе.

«Мы ощущаем большой интерес со стороны предпринимателей, которые реализуют много интересных, прорывных проектов, но которым приходится это делать в несовременных условиях. После возведения объекта мы сможем предложить им абсолютно новый центр со всей инфраструктурой и услугами, в которых они нуждаются», - отметил владелец NWT Давид Витек.

Ожидается, что в комплекс переедут компании, которые занимаются развитием проектов в области так называемого Интернета вещей. В будущем рядом с ним планируется возвести еще одно здание, которое предполагается превратить в финансовый центр региона.