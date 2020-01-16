Доля работников-иностранцев в Чехии превысила 13%

Чешская экономика все больше опирается на трудовые ресурсы из-за рубежа. В 2019 году доля наемных работников с иностранным гражданством превысила 13%, в то время как в 2010 году этот показатель составлял всего 6%. Первые места на рынке труда среди иностранцев занимают украинцы, словаки и вьетнамцы. Также в Чехии работает немало граждан России, Польши, Болгарии и Румынии.
Аналитик Чешского статистического управления Ярмила Марешова сообщила, что на конец 2018 года количество работников-иностранцев в Чехии составляло 567 000 человек. Из них почти 290 000 имели ПМЖ, 275 000 – временный вид на жительство, а 2500 обладали статусом беженца.
«В связи с недостатком трудовых ресурсов в последние годы растет массовая экономическая миграция, прежде всего из стран ЕС. Поскольку граждане восточноевропейских стран Евросоюза сталкиваются с куда меньшими административными препонами, они вытесняют трудовых мигрантов из стран вне ЕС. Исключение здесь составляют украинцы, количество которых, особенно в последнее время, существенно растет», – сообщила Марешова, выступая на пресс-конференции 16 января 2020 года.
При подсчете количества работающих иностранцев в статистику не попадают люди, которые работают, въезжая в страну по туристическим визам, а также иностранцы, трудоустраивающиеся на основании права на свободное передвижение и не регистрирующиеся в полиции по делам иностранцев. В настоящее время граждане ЕС составляют почти две трети всех иностранных граждан, работающих в Чехии.
«Новой тенденцией стал быстрый рост числа румын, болгар и, в меньшей степени, венгров, то есть граждан ЕС», – сообщил директор отдела статистики рынка труда и равных возможностей Чешского статистического управления Далибор Голы.
Среди работников-иностранцев преобладают люди младшего и среднего возраста, в основном от 30 до 40 лет. Количество женщин ниже, чем мужчин, и они относятся к более молодой возрастной группе. Лишь у 5,4% работающих в Чехии иностранных граждан возраст превышает 65 лет.
29,5% зарубежных работников трудоустроено на промышленных предприятиях. 17,6% занимает различные административные должности. По 10% приходится на розничную и оптовую торговлю, 9% – на строительство.
«Можно констатировать, что в Чехии нет дискриминации в области зарплат в зависимости от гражданства, то есть нет такого, чтобы человек из-за иностранного гражданства получал более низкую зарплату. Напротив, в сферах, где требуется высокая квалификация иностранцы получают больше. Например, в области информационных технологий и коммуникаций средняя брутто-зарплата немногочисленной группы работающих там болгар и румын составляет 65 000 крон», – подчеркнул Далибор Голы.
Чехия заставила российскую фирму заплатить за землю, арендованную по договору времен социализма
Более половины чехов опасается фальсификации истории
Музей «железного занавеса» – об истории, закончившейся 30 лет назад
Православное Рождество в Чехии отмечают коренные жители и туристы
Бывший пражский имам признался в поддержке террористов