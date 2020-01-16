Доля работников-иностранцев в Чехии превысила 13%

Аналитик Чешского статистического управления Ярмила Марешова сообщила, что на конец 2018 года количество работников-иностранцев в Чехии составляло 567 000 человек. Из них почти 290 000 имели ПМЖ, 275 000 – временный вид на жительство, а 2500 обладали статусом беженца.

Две трети иностранных трудовых ресурсов – граждане ЕС

«В связи с недостатком трудовых ресурсов в последние годы растет массовая экономическая миграция, прежде всего из стран ЕС. Поскольку граждане восточноевропейских стран Евросоюза сталкиваются с куда меньшими административными препонами, они вытесняют трудовых мигрантов из стран вне ЕС. Исключение здесь составляют украинцы, количество которых, особенно в последнее время, существенно растет», – сообщила Марешова, выступая на пресс-конференции 16 января 2020 года.

При подсчете количества работающих иностранцев в статистику не попадают люди, которые работают, въезжая в страну по туристическим визам, а также иностранцы, трудоустраивающиеся на основании права на свободное передвижение и не регистрирующиеся в полиции по делам иностранцев. В настоящее время граждане ЕС составляют почти две трети всех иностранных граждан, работающих в Чехии.

«Новой тенденцией стал быстрый рост числа румын, болгар и, в меньшей степени, венгров, то есть граждан ЕС», – сообщил директор отдела статистики рынка труда и равных возможностей Чешского статистического управления Далибор Голы.

Типичный иностранный работник – мужчина от 30 до 40

Среди работников-иностранцев преобладают люди младшего и среднего возраста, в основном от 30 до 40 лет. Количество женщин ниже, чем мужчин, и они относятся к более молодой возрастной группе. Лишь у 5,4% работающих в Чехии иностранных граждан возраст превышает 65 лет.

29,5% зарубежных работников трудоустроено на промышленных предприятиях. 17,6% занимает различные административные должности. По 10% приходится на розничную и оптовую торговлю, 9% – на строительство.

«Можно констатировать, что в Чехии нет дискриминации в области зарплат в зависимости от гражданства, то есть нет такого, чтобы человек из-за иностранного гражданства получал более низкую зарплату. Напротив, в сферах, где требуется высокая квалификация иностранцы получают больше. Например, в области информационных технологий и коммуникаций средняя брутто-зарплата немногочисленной группы работающих там болгар и румын составляет 65 000 крон», – подчеркнул Далибор Голы.