Долговая яма металлургического гиганта

Pilsen Steel – завод с более чем полуторавековой историей. Коммерческая деятельность компании включает в себя производство и продажу стали, сверхпрочного и серого чугуна, литье и механическую обработку деталей для различных предприятий, производящих электростанции, занимающихся кораблестроением и металлопрокатом.

История падения

С 2006 по 2010 гг. владельцем всемирно известного предприятия были российские Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ). Группа приняла решение продать актив на фоне всемирного финансового кризиса. Выкупила завод фирма United Pilsen предпринимателя Игоря Шамиса за 125,6 млн евро. В этих целях был привлечен кредит «Внешэкономбанка» в размере 110 млн евро, для этого Шамис заложил 100% акций Pilsen Steel.

В 2011 году завод ожидал роста прибыли на 30%, но уже в 2012 году он был признан банкротом с долгами свыше 800 млн крон. Иски предприятию предъявили 26 компаний, включая ВЭБ и ОМЗ. Предполагалось, что в результате банкротства актив перейдет под контроль чешской группы KKCG, но сделка сорвалась. В 2013 году «ВЭБ Капитал» рефинансировал долги завода перед KKCG, стал собственником Pilsen Toll, которая стала финансировать производство, и в 2014 году процедуру банкротства прекратили.

Но в середине января 2015 года Pilsen Steel вновь остановил производство, распустив сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением до 80% зарплаты. Тогда сообщалось, что «Внешэкономбанк» и Шамис обсуждают варианты урегулирования ситуации с кредитами ВЭБа и «ВЭБ Капитала». В результате завод отошел к компании «ВЭБ Капитал», которая по сути забрала его у Игоря Шамиса за долги.

Однако и финансирование ВЭБа не помогло, завод вновь подал иск о признании себя неплатежеспособным. Соответствующие документы принял Краевой суд в Пльзене 21 января 2019 года. Как отметило издание Е15, заявление стало кульминацией финансового кризиса, который начался после того, как в 2018 году «Внешэкономбанк» окончательно перестал финансировать Pilsen Steel.

Решение избавиться от непрофильных активов было принято новым руководством ВЭБа во главе с бывшим вице-премьером РФ Игорем Шуваловым. «У европейских стальных активов плохая репутация, - объясняет директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. - При том что экономика у них не очень хорошая, уровень социальных обязательств традиционно высок».

В режиме экономии

По данным чешских СМИ, с начала января Pilsen Steel начал работать в «специальном режиме», сотрудников уведомили о приостановке производства с сохранением до 75% зарплаты. «Это была настоящая битва. Первоначально фирма хотела выплачивать не более 65% от средней зарплаты, но мы добились увеличения компенсации до 75%. Тем не менее, никто из нас не знает, что будет дальше», - пояснила председатель профсоюза Pilsen Steel Иванка Смолкова.

«Общей целью менеджмента и сотрудников является возобновление работы предприятия. Над достижением этой цели мы все совместно и интенсивно работаем», - рассказал «Чешскому Телевидению» директор Pilsen Steel Денис Котляр.

Одновременно с Pilsen Steel заявление о неплатежеспособности подала компания Pilsen Estates, которой принадлежит вся недвижимость на территории пльзеньского завода. «Я считаю, что целью существования компании Pilsen Estates всегда был вывод денег из Pilsen Steel. С точки зрения налоговых обязательств это более простой способ, чем вывод денег напрямую», - объясняет Иванка Смолкова. По ее словам, неадекватно высокие арендные платежи за недвижимость, которую арендует Pilsen Steel у Pilsen Estates, и стали главной причиной убытков металлургического предприятия.

На данный момент основным кредитором Pilsen Steel являются компании, связанные с «Внешэкономбанком». Существенная задолженность в размере порядка 15 млн евро у Pilsen Steel есть перед Международным инвестиционным банком. По данным реестра о банкротстве, предприятие должно более чем 100 кредиторам свыше 5 млрд крон, из которых 1,5 млрд – просроченная задолженность.

«Pilsen Steel сообщила суду, что де-факто является банкротом. Долги компании превышают стоимость ее имущества», - отметила в беседе с «Радио Прага» пресс-секретарь Краевого суда в Пльзене Луцие Йихова. Она также сообщила, что на данный момент дебиторские задолженности зарегистрировали 15 кредиторов Pilsen Steel, их размер составляет от десяти тысяч до одного миллиона крон.

Компания пока не сокращает штат сотрудников. К 15 февраля сотрудники должны были получить январскую зарплату. У профсоюза и работников пока нет информации, что будет с Pilsen Steel дальше. Цеха компании простаивают, кузнечный цех и цех механической обработки были отключены от электроэнергии.

Руководство Pilsen Steel на связь с рабочим коллективом не выходит. На встречу профсоюза с представителями Бюро труда российские владельцы компании не прибыли. Главный на данный момент вопрос – что произойдет после 1 марта, когда предприятие должно возобновить работу. «Сотрудникам необходимо знать, случится ли это, придется ли им вернуться к работе и выполнит ли свои обещания работодатель. И именно этого сотрудники не знают, в результате чего нарастает нервозность», - посетовала глава профсоюза Иванка Смолкова.

Экспертное мнение

Специалисты объясняют многолетние проблемы чешского металлургического предприятия спадом на мировом рынке, где из-за глобального снижения спроса норма прибыли металлургов снизилась, а загрузка мощностей не достигает предкризисного уровня. Негативно на Pilsen Steel сказалась и напряженность в отношениях между Россией и Западом.

Вместе с тем, продавать актив в настоящее время крайне невыгодно, так как Pilsen Steel стоит меньше своих долгов. По некоторым оценкам, без долга компания стоила бы около 100 млн евро, но с учетом долга ее, возможно, придется передать новому инвестору за символическую сумму с обязательством начать регулярно оплачивать долг.

Осенью прошлого года сообщалось, что новым владельцем Pilsen Steel может стать Czechoslovak Group, но переговоры не увенчались успехом. «В условиях низкой маржинальности данного бизнеса и устаревшего оборудования, установленного на предприятии, найти покупателя будет крайне сложно», - убежден экономист Андрей Третельников из компании RMG.