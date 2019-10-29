Doing Business 2020: Чехия на 41-м месте

Всемирный банк опубликовал рейтинг государств, предлагающих лучшие условия для ведения бизнеса. Чехия в списке, возглавляемом Новой Зеландией, Сингапуром и Гонконгом, занимает 41-позицию.
Составители рейтинга, охватывающего 190 стран мира, сравнивали нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса на всех этапах ведения предпринимательской деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление зарубежной торговли, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.
Чехия - наряду с другими государствами - оказалась на первой позиции по условиям для ведения внешнеторговой деятельности. Если судить исключительно по условиям для открытия бизнеса, то страна занимает 134-ю позицию, а административные препятствия для получения разрешения на строительство сдвигают ее на 157-е место.
Соседняя Польша оказалась на 40-м месте, Словакия заняла 45-ю позицию, а Венгрия – 52.
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