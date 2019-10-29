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Doing Business 2020: Чехия на 41-м месте

Эва Туречкова
29-10-2019
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Всемирный банк опубликовал рейтинг государств, предлагающих лучшие условия для ведения бизнеса. Чехия в списке, возглавляемом Новой Зеландией, Сингапуром и Гонконгом, занимает 41-позицию.

Фото: Pixabay rawpixel/CC0Фото: Pixabay rawpixel/CC0

Составители рейтинга, охватывающего 190 стран мира, сравнивали нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса на всех этапах ведения предпринимательской деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление зарубежной торговли, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.

Чехия - наряду с другими государствами - оказалась на первой позиции по условиям для ведения внешнеторговой деятельности. Если судить исключительно по условиям для открытия бизнеса, то страна занимает 134-ю позицию, а административные препятствия для получения разрешения на строительство сдвигают ее на 157-е место.

Соседняя Польша оказалась на 40-м месте, Словакия заняла 45-ю позицию, а Венгрия – 52.

Эва Туречкова
29-10-2019
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