До конца мая в Чехии началось строительство почти 5470 квартир

Строительные фирмы до конца мая этого года начали строительство 5467 квартир в жилых комплексах, что на 60 % больше, чем в 2018 году. Однако темпы роста строительства по сравнению с концом апреля замедлились почти вдвое.
Больше всего новых квартир должно появиться в Праге, где число начатых объектов повысилось примерно на две трети.
Повысилось, согласно данным Чешского статистического управления, и число строительств коттеджей и домов для семьи на 3,5 процента в годовом исчислении и в целом составило 7967. Данные предоставлены в понедельник, 8 июля. И в данном случае лидирует Прага.
За столицей следует Южно-Моравский край, где рост строительства домов составил 14,5%, Либерецкий (8%), Oломоуцкий (7,9%) и Центрально -Чешский (7,6%).
Количество начатых строительных проектов в массовом жилом сегменте в Праге по сравнению с прошлым годом возросло на 68% и составило 1784 квартиры.
Пиво «Гамбринус» – успех длиной в полтора века
Новый посол Чехии при НАТО о гибридных угрозах и коллективной обороне
Чешское поле, вспаханное восемь тысяч лет назад
Командир севастопольской разведгруппы, участвовавшей в аннексии Крыма, имеет ПМЖ в Чехии
МИД Чехии присоединился к заявлению ЕС по случаю Международного дня в поддержку жертв пыток