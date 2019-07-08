До конца мая в Чехии началось строительство почти 5470 квартир

Больше всего новых квартир должно появиться в Праге, где число начатых объектов повысилось примерно на две трети.

Повысилось, согласно данным Чешского статистического управления, и число строительств коттеджей и домов для семьи на 3,5 процента в годовом исчислении и в целом составило 7967. Данные предоставлены в понедельник, 8 июля. И в данном случае лидирует Прага.

За столицей следует Южно-Моравский край, где рост строительства домов составил 14,5%, Либерецкий (8%), Oломоуцкий (7,9%) и Центрально -Чешский (7,6%).

Количество начатых строительных проектов в массовом жилом сегменте в Праге по сравнению с прошлым годом возросло на 68% и составило 1784 квартиры.