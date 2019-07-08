До конца мая в Чехии началось строительство почти 5470 квартир

Лорета Вашкова
08-07-2019
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Строительные фирмы до конца мая этого года начали строительство 5467 квартир в жилых комплексах, что на 60 % больше, чем в 2018 году. Однако темпы роста строительства по сравнению с концом апреля замедлились почти вдвое.

Фото: Michael Gaida, Pixabay / CC0Фото: Michael Gaida, Pixabay / CC0

Больше всего новых квартир должно появиться в Праге, где число начатых объектов повысилось примерно на две трети.

Повысилось, согласно данным Чешского статистического управления, и число строительств коттеджей и домов для семьи на 3,5 процента в годовом исчислении и в целом составило 7967. Данные предоставлены в понедельник, 8 июля. И в данном случае лидирует Прага.

За столицей следует Южно-Моравский край, где рост строительства домов составил 14,5%, Либерецкий (8%), Oломоуцкий (7,9%) и Центрально -Чешский (7,6%).

Количество начатых строительных проектов в массовом жилом сегменте в Праге по сравнению с прошлым годом возросло на 68% и составило 1784 квартиры.

Лорета Вашкова
08-07-2019
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