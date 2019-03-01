До конца 2022 года Škoda Auto выпустит 10 моделей электромобилей

Антон Каймаков
01-03-2019
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Согласно заявлению председателя Совета директоров «Škoda Auto» Бернхарда Майера, чешская автомобильная фирма, водящая в концерн «Volkswagen», намерена до конца 2022 года выпустить на рынок 30 новых моделей легковых машин. Десять из них будут электромобилями.

Фото: Škoda AutoФото: Škoda Auto

Уже в 2020 году начнется продажа гибридной версии модели «Octavia», а еще в 2019 г. с конвейера «Škoda Auto», расположенного в словацкой Братиславе, начнут сходить полностью электрические мини-автомобили «Citigo» (одновременно будет прекращена сборка бензиновых вариантов этой модели). До 2022 года компания «Škoda Auto» в разработку электромобилей намерена инвестировать 52 миллиарда крон (2 миллиарда евро).

В марте в Женеве «Škoda Auto» представит концепцию своего электрического SUV «Vision iV» (рабочее название модели), начало продаж которого запланированы на октябрь 2020 года, а в мае в Братиславе новый вариант «Škoda Superb» с гибридным двигателем.

Антон Каймаков
01-03-2019
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