Дипломаты хотят ускорить привлечение работников из Украины к работе в Чехии

Объем принятых заявлений увеличился более чем в десять раз

Благодаря тому, что после открытия в понедельник в Киеве визового отделения Посольства Чешской Республики со среды в Украине начали работать еще семь сервисно-визовых центров, значительно увеличился и объем принимаемых заявлений. Об этом сообщил министр иностранных дел Томаш Петршичек 3 июня во время заседания сенаторского Комитета по внешней политике Сената.

Mинистерство иностранных дел ЧР на своем портале сообщило, что в данный момент принимаются заявления о выдаче визы для сезонной работы, работников в сфере здравоохранения, социальных услуг, критической инфраструктуры, как и для высококвалифицированных специалистов.

«Чешским фирмам не хватает украинских работников. К сожалению, наши возможности ограничены мерами, принятыми украинским правительством. Я рад, что с начала открытия две недели назад нашего консульства во Львове нам удалось увеличить прием заявлений более чем в десять раз. К сегодняшнему дню эта цифра достигает примерно 600, причем остаются еще резервы», — указал глава чешского МИД.

Пандемия также обнажила зависимость государств от китайских поставок

Пандемия коронавируса также обнажила многие проблемы, в том числе зависимость всех государств от поставок из Китая, а в случае фармацевтических средств - и из Индии, подчеркнули сенаторы в ходе дебатов. По мнению Томаша Петршичека, это должно послужить толчком для укрепления стратегических запасов в рамках всего Евросоюза.

"Чехия в данном направлении будет продвигать прагматическую политику, чтобы снизить зависимость страны от одного государства", - заявил глава чешской дипломатии.