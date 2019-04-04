Денежный ветер Portiva

Наивысшей выработки электроэнергии удалось достигнуть исключительно силами возобновляемых источников. «Они часто недооцениваются по сравнению с обычными электростанциями, но наши результаты доказывают, что альтернативные источники имеют большой потенциал и, несомненно, должны быть частью энергетического баланса Чешской Республики», - сказала Ива Штястна, председатель правления группы компаний Portiva.

Portiva управляет сетью из 14 солнечных и ветряных электростанций по всей Чешской Республике. Нарастить выработку электроэнергии удалось благодаря модернизации электростанций, за счет высокого уровня технического обслуживания и создания собственного центра наблюдения за энергобъектами группы.

«Центр позволяет нам гибко реагировать на все нестандартные ситуации и сбои в работе. Кроме того, мы ежедневно проводим техническое обслуживание наших электростанций, сводя к минимуму вероятность отключения электроэнергии. И когда возникает техническая проблема, мы способны решить ее в кратчайшие сроки», - отмечает Петр Градил, глава энергетического отдела Portiva.

В дополнение к высокому уровню выработки электроэнергии, возобновляемые источники энергии Portiva позволили улучшить экологическую ситуацию в стране. Благодаря им Чехии удалось дополнительно сэкономить 58 тыс. угля, которые потребовались бы для производства аналогичного объема электроэнергии на классических ТЭЦ.

«Таким образом, как с экономической, так и с экологической точек зрения, Portiva сумела доказать, что альтернативные способы производства электроэнергии имеют право на жизнь, они эффективны в долгосрочной перспективе и приносят прибыль своим владельцам и обществу», - подчеркнул Градил.