Цветная капуста по сто крон? В Чехии растут цены на овощи

«Выросла цена на брокколи из Испании – то ли из-за неурожая, вызванного погодными условиями, то ли из-за коронавируса их просто некому собирать, однако это не означает, что так будет всегда», – считает Мирослав Коберна. В настоящее время брокколи продаются по 50 крон, а в ходе сезонных скидок цена обычно опускается до 20 крон. Член Продовольственной палаты считает, что ждать скидок в этом году не стоит — как в связи с коронавирусом, так и из-за поздних заморозков.

По сравнению с обычной ценой, овощи в Чехии сейчас стоят дороже на 7,6%, а по сравнению с апрелем 2019 года их цена выросла на 11,8%. Яблоки по сравнению с показателями апреля прошлого года подорожали на 40%: если в 2019 году килограмм этих фруктов стоил в среднем 25,93 кроны, то в этом году стоимость поднялась до 36,31 кроны.