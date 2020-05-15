Цветная капуста по сто крон? В Чехии растут цены на овощи

Хотя в этом году, считают специалисты, серьезного скачка цен на овощи уже не будет, однако и сезонных скидок ждать не приходится. В будущем обычная стоимость кочана цветной капусты может достичь ста крон, при этом уже сегодня его цена поднялась до восьмидесяти, цитирует Агентство ЧТК члена Продовольственной палаты Чехии Мирослава Коберну.
«Выросла цена на брокколи из Испании – то ли из-за неурожая, вызванного погодными условиями, то ли из-за коронавируса их просто некому собирать, однако это не означает, что так будет всегда», – считает Мирослав Коберна. В настоящее время брокколи продаются по 50 крон, а в ходе сезонных скидок цена обычно опускается до 20 крон. Член Продовольственной палаты считает, что ждать скидок в этом году не стоит — как в связи с коронавирусом, так и из-за поздних заморозков.
По сравнению с обычной ценой, овощи в Чехии сейчас стоят дороже на 7,6%, а по сравнению с апрелем 2019 года их цена выросла на 11,8%. Яблоки по сравнению с показателями апреля прошлого года подорожали на 40%: если в 2019 году килограмм этих фруктов стоил в среднем 25,93 кроны, то в этом году стоимость поднялась до 36,31 кроны.
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