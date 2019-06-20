Crocodille шагает по миру

Тимур Кашапов
20-06-2019
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Crocodille, чешская компания, которая занимается производством и продажей упакованных сэндвичей и багетов, объявила о расширении мощностей основного предприятия фирмы в городе Жижелице над Цидлиной, где ведется подготовка мяса и тепловая обработка продукции. Компания, которая принадлежит бизнесмену Петру Цихоню, анонсировала инвестиции в размере 35 млн крон (около 1,3 млн евро).

Фото: CrocodilleФото: Crocodille

Троекратное расширение мощностей позволит Crocodille нарастить производство с нынешних 70 до примерно 180 т продукции в месяц. Компания в этой связи рассчитывает на увеличение поставок за рубеж, в том числе за счет расширения собственного завода в России.

«У нас есть завод под Москвой в городе Талдом, который был построен в 1970-х гг. Сейчас мы находимся в процессе утверждения проектной документации проекта строительства второй очереди предприятия, что может занять около двух лет. По нашим оценкам, объем вложений достигнет почти 2 млн евро», - заявил Павел Киттнер, директор завода Crocodille.

Crocodille также владеет франшизой Bageterie Boulevard, в октябре 2016 года компания открыла свое первое кафе в Дрездене, а также Берлине и Лейпциге. Филиалы франшизы работают в РФ, Словакии и в Объединенных Арабских Эмиратах. 22 кафе открыто непосредственно в Чешской Республике. Обсуждаются планы по созданию торговых точек Bageterie Boulevard также в США и Китае.

Весной 2019 года компания открыла в Праге первую пиццерию под брендом 360pizza.

Тимур Кашапов
20-06-2019
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