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COVID-19 ударил по кошелькам

Тимур Кашапов
09-04-2020
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Коронавирус ощутимо повлиял на благосостояние населения Чешской Республики. Как показал опрос, проведенный агентством PAQ Research, из-за карантина упали доходы более чем половины чешских домохозяйств, причем значительному числу граждан для преодоления сложившейся ситуации придется использовать сбережения или взять деньги в долг.

Фото: Gerd Altmann / Pixabay CC0 Public DomainФото: Gerd Altmann / Pixabay CC0 Public Domain В опросе приняло участие более 2,6 тыс. человек со всей страны. 52% из них заявили, что их доход за последний месяц снизился, причем у 16% он сократился более чем в два раза. «Как правило речь идет о представителях социально слабых слоев населения с небольшими доходами», - пояснил директор компании PAQ Research Даниэл Прокоп.

Часть опрошенных (5%) сообщило, что в марте потеряло работу, в основном, речь идет о частных предпринимателях. Больше всего пострадали работники торговли и сферы услуг. Еще 15% высказали опасения, что они могут быть уволены в обозримом будущем, еще 13% уверены, что лишаться своего места уже в ближайшее время.

Большинство респондентов пожаловалось на сокращение рабочего времени и, соответственно, размера оплаты труда. Так, доля людей, которые работали менее 20 часов в неделю, за время карантина выросла с 9 до 34%. Примерно четверть из них в последнюю неделю марта работала менее 10 часов.

Фото: Барбора НемцоваФото: Барбора Немцова Исследование также показало, что около 60% чехов располагают сбережениями, благодаря которым они смогут пережить период карантина. Однако значительной части населения для этого придется сократить расходы на потребительские товары (40%), продукты питания (29%), занять деньги у семьи или знакомых (8%), подыскать более дешевое жилье (2%) или даже продать часть имущества, включая недвижимость (4%).

«У 9% опрошенных сбережений хватит максимум на месяц. Эта группа также подвержена наибольшему риску потери жилища и резкого роста задолженности. Впрочем, чем дольше будет длиться кризис, тем более многочисленной будет становиться самая уязвимая категория граждан нашей страны», - предупредил Даниэл Прокоп.

Тимур Кашапов
09-04-2020
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