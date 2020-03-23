Covid – 19: Меры по поддержке частного бизнеса

Правительство далее заявило, что все физические лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью, а также фирмы, зарегистрированные в ЧР, будут временно освобождены от уплаты взносов в фонды обязательного социального и медицинского страхования. Готовится также пакет налоговых льгот.

Конкретные шаги на помощь чешскому предпринимательскому сектору в понедельник днем на своем заседании обсудит правительство.

Сами предприниматели требуют скорейшего объявления «курцарбайт», то есть введения защитной системы против массового увольнения, когда государство оплачивает 80 процентов оклада тех работников, труд которых из-за кризисной ситуации не востребован. Введение системы поддерживает также Экономическая палата Чехии и Конфедерация союзов работодателей и предпринимателей.

По словам министра промышленности и торговли Карела Гавличека, правительство одобрит меру в ближайшие дни. «Объем средств, которые уже выделены на поддержку чешской экономики, составляет 100 плюс 900 млрд крон», сообщил министр в своем аккаунте в Твиттере.

Если общее количество больных Covid-19 к концу марта не превысит 8500 человек, некоторые ограничительные меры, введенные в стране, можно будет отменить, анонсировал ранее глава Центрального кризисного штаба Роман Примула. Тем не менее, от путешествий за рубеж чехам, возможно, придется отказаться в течение года или двух лет.

В понедельник вечером, после заседания правительства, с обращением к народу выступит премьер Чехии Андрей Бабиш.