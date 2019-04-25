Contera открыла Америку

Американская инвестиционная фирма TPG Capital приобрела контрольный пакет в портфеле складных комплексов и производственных цехов чешского застройщика Contera. Стоимость сделки составила 2,4 млрд крон (около 100 млн евро).
Арендаторами логистических парков Contera, основанной в 2009 году, являются, в частности, мебельная сеть IKEA, поставщик Magna Automotive, интернет-магазин Zoot и один из крупнейших онлайн-магазинов текстильной продукции в Чехии Adler.
Сделка TPG Capital и Contera включает в себя приобретение 120 тыс. м2 промышленных площадей. Contera останется оператором объектов. «Это одна из крупнейших сделок с недвижимостью в ЧР за последние несколько лет. При этом Contera – первый чешский застройщик промплощадей, которому удалось привлечь американский капитал», - заявил Фердинанд Глобил, партнер консалтинговой фирмы Cushman & Wakefield.
TPG Capital и Contera также объявили о создании совместного предприятия, которое будет заниматься приобретением и развитием подобных проектов в Центральной Европе. «Создав совместное предприятие, мы начинаем сотрудничество с очень опытной и проверенной командой для того, чтобы использовать весь потенциал региона и отрасли с большими перспективами роста», - отметил Майкл Сэлис из компании TPG.