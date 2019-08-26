Coca-Cola купила завод по производству бутилированной воды Toma

Предметом сделки является завод Toma с тремя производственными линиями и 51 работником, расположенный в чешском городе Теплице-над-Метуи, а также ныне действующие договоры с клиентами и поставщиками. Новый владелец может выпускать бутилированную воду и ледяные чаи под брендом Toma еще пять лет.

«Наше портфолио пополнилось местным источником воды высочайшего качества», - сообщила генеральный директор Coca-Cola HBC Мария Анаргыру-Николич. Вода из недр Адршпашско-теплицких скал особенная, прошла процессом сертификации для производства ряда товаров, в том числе бутилированной детской воды, напомнила директор компании Coca-Cola в Чехии и Словакии.