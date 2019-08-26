Coca-Cola купила завод по производству бутилированной воды Toma

Эва Туречкова
26-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Производитель бутилированной воды Toma меняет владельца. Группа KMV («Карловарские минеральные воды») продала компанию Toma фирме Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Стоимость сделки не разглашается. Договор вступает в силу в сентябре.

Фото: Toma Фото: Toma Предметом сделки является завод Toma с тремя производственными линиями и 51 работником, расположенный в чешском городе Теплице-над-Метуи, а также ныне действующие договоры с клиентами и поставщиками. Новый владелец может выпускать бутилированную воду и ледяные чаи под брендом Toma еще пять лет.

«Наше портфолио пополнилось местным источником воды высочайшего качества», - сообщила генеральный директор Coca-Cola HBC Мария Анаргыру-Николич. Вода из недр Адршпашско-теплицких скал особенная, прошла процессом сертификации для производства ряда товаров, в том числе бутилированной детской воды, напомнила директор компании Coca-Cola в Чехии и Словакии.

Эва Туречкова
26-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Coca-Cola, фото: Bruno Glätsch / Pixabay, CC0

Компания Coca-Cola открыла два новых завода в Праге

Во вторник 29 мая компания открыла в пражском районе Кыйе два модернизированных завода по производству растительного молока. Общая стоимость…
Фото: официальный сайт компании Sodovkárna Kolín

Лимонад Koli производит уже четвертое поколение семьи Ваврушка

История этого семейного предприятия началась более ста лет назад, когда в 1912 г. Отакар Ваврушка купил дом в городе Колин «с правом производства…
Фото: Мартин Страхонь, CC BY-SA 3.0

Kofola, чешский производитель безалкогольных напитков, полностью приобрел словенскую фирму Radenska

Чешская компания Kofola ČeskoSlovensko, штаб-квартира которой находится в Остраве, стала 100% владельцем словенского производителя…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL