Coca-Cola купила завод по производству бутилированной воды Toma

Производитель бутилированной воды Toma меняет владельца. Группа KMV («Карловарские минеральные воды») продала компанию Toma фирме Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Стоимость сделки не разглашается. Договор вступает в силу в сентябре.
Предметом сделки является завод Toma с тремя производственными линиями и 51 работником, расположенный в чешском городе Теплице-над-Метуи, а также ныне действующие договоры с клиентами и поставщиками. Новый владелец может выпускать бутилированную воду и ледяные чаи под брендом Toma еще пять лет.
«Наше портфолио пополнилось местным источником воды высочайшего качества», - сообщила генеральный директор Coca-Cola HBC Мария Анаргыру-Николич. Вода из недр Адршпашско-теплицких скал особенная, прошла процессом сертификации для производства ряда товаров, в том числе бутилированной детской воды, напомнила директор компании Coca-Cola в Чехии и Словакии.
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