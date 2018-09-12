ČKD Kutná Hora обанкротился

Машиностроительный и сталелитейный завод ČKD Kutná Hora объявил о своем банкротстве. Владельцем компании является лондонская фирма Integrated Rail-Casting, связанная с украинским бизнесменом Константином Жеваго.
Долги компании на сегодняшний день составляют 350 миллионов крон (14 миллионов евро), а стоимость имущества - 666 миллионов крон (26,6 миллиона евро), пишет чешское экономическое издание E15.
ČKD Kutná Hora - крупнейший в Чехии производитель литья из стали и высокопрочного чугуна, стальных конструкций, в том числе рам строительной техники, железнодорожных шасси и трамвайных тележек.
«Компания неплатежеспособна», - цитирует E15 председателя совета директоров ČKD Kutná Hora Андрея Кошелюка. Названная причина краха фирмы - снижение спроса на мировых рынках, а также укрепление курса кроны по отношению к евро и доллару.
На заводе трудоустроено 400 человек. Часть из них со вторника не выходит на работу, так как производство частично остановилось.
Integrated Rail-Casting приобрела 100% акций ČKD Kutná Hora в 2010 году.
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