ČKD Kutná Hora обанкротился

Эва Туречкова
12-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Машиностроительный и сталелитейный завод ČKD Kutná Hora объявил о своем банкротстве. Владельцем компании является лондонская фирма Integrated Rail-Casting, связанная с украинским бизнесменом Константином Жеваго.

Иллюстративное фото: Martinelle, Pixabay / CC0 Иллюстративное фото: Martinelle, Pixabay / CC0 Долги компании на сегодняшний день составляют 350 миллионов крон (14 миллионов евро), а стоимость имущества - 666 миллионов крон (26,6 миллиона евро), пишет чешское экономическое издание E15.

ČKD Kutná Hora - крупнейший в Чехии производитель литья из стали и высокопрочного чугуна, стальных конструкций, в том числе рам строительной техники, железнодорожных шасси и трамвайных тележек.

«Компания неплатежеспособна», - цитирует E15 председателя совета директоров ČKD Kutná Hora Андрея Кошелюка. Названная причина краха фирмы - снижение спроса на мировых рынках, а также укрепление курса кроны по отношению к евро и доллару.

На заводе трудоустроено 400 человек. Часть из них со вторника не выходит на работу, так как производство частично остановилось.

Integrated Rail-Casting приобрела 100% акций ČKD Kutná Hora в 2010 году.

Эва Туречкова
12-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Детектор MPD, источник: Архив Объединенного института ядерных исследований

Vítkovice Heavy Machinery: к истокам Вселенной

Компания Vítkovice Heavy Machinery поставила комплектующие магнита для ускорителя тяжелых ионов НИКА (аббревиатура английских слов…
Иллюстративное фото: StartupStockPhotos, Pixabay / CC0

Молодежь уходит из бизнеса

Чрезмерная бюрократия, сопровождающая предпринимательскую деятельность, отбивает у молодых людей желание открывать свое собственное…
Иллюстративное фото, фото: Benita5 Pixabay / CC0

В вечной мерзлоте: где закопаны чешские миллиарды

Один из самых амбициозных чешско-российских проектов в сфере энергетики потерпел крах. Администрация Салехарда в судебном порядке добилась…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL