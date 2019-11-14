City II: уличный электроуборщик

Электромобиль City II относится к категории N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т), его грузоподъемность составляет 1,5 т, запас хода – около 140 км, скорость зарядки – 3 часа, максимальная скорость – 65 км/ч. Как отмечают представители компании, City II собрана исключительно из запчастей чешского производства (кроме итальянского электромотора).

На данный момент TPC Industry уже заключила контракт с коммунальными компаниями в Праге, Черношице и Нимбурке. «В ближайшее время начнется серийное производство City II, так как спрос превышает предложение», - сообщили в пресс-службе фирмы.

По мнению экспертов, чешская коммунальная техника способна успешно конкурировать с иностранной. Компании по уборке улиц и дорог уже активно ее используют. Дополнительным преимуществом нового электромобиля от TPC Industry является наличие различных надстроек, такие как опрокидывающий механизм, кузов для сбора отходов и цистерна.